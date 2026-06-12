鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 17:30

記憶體晶片大廠鎧俠 (Kioxia Holdings) 周五 (12 日) 取代豐田汽車 (Toyota)，成為日本市值龍頭企業，凸顯在全球人工智慧 (AI) 狂潮下，日本企業版圖正在大洗牌。

這家日本記憶體晶片大廠的股價周五暴漲 7.6% 至每股 8.12 萬日元，使其市值在首次公開發行 (IPO) 上市短短 18 個月後，就衝破 44 兆日元 (約 2740 億美元)。豐田汽車先前曾短暫將龍頭讓給軟銀集團 (SoftBank Group)，周五再度讓出寶座，收盤市值為 43.8 兆日元。

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早在本月稍早、6 月 3 日， 鎧俠市值就曾一度突破 45 兆日元 (約 2,800 億美元)，短暫超越龍頭豐田汽車 (Toyota)，躍居日本國內市值第二大企業，僅次於軟銀集團。

市值消長凸顯投資人日益看好半導體企業，隨著全球需求大增，用於 AI 資料中心的晶片需求正持續攀升。鎧俠今年來股價已狂飆超過 670%，成為 MSCI 世界指數 (MSCI World Index) 中表現最佳的成分股。

軟銀集團的股價在本月稍早曾隨 OpenAI 準備上市的樂觀情緒飆高，一度超越豐田汽車成為日本市值最高的公司，但很快就在一波避險拋售潮中漲勢降溫，目前市值排名下滑至第四位。

如今在日本最新前 20 大權值股名單中，涵蓋了眾多與 AI 相關的企業，例如向 AI 資料中心供應關鍵零組件的村田製作所 (Murata Manufacturing)，以及晶片測試設備大廠愛德萬測試 (Advantest)。

鎧俠曾是東芝 (Toshiba) 旗下的記憶體晶片部門，開創了 NAND 快閃記憶體技術，直到該業務在 2018 年被分拆出來並由貝恩資本 (Bain Capital) 領導的財團收購，一年後正式更名為鎧俠。

與這些 AI 受益者形成鮮明對比的是，豐田汽車的股價今年以來持續走弱，表現遜於大盤。由於中東地緣政治緊張局勢與高油價打壓汽車需求，豐田今年來累計下跌約 17%。

汽車產業目前仍持續與成本高昂、且極其複雜的電動車 (EV) 轉型及軟體整合苦戰，可以說整個產業的成長前景正面臨沉重壓力。