鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 09:54

日本 5 月持有的海外有價證券大幅減少，顯示日本政府可能動用了包括美國公債在內的海外資產，為過去一個月創紀錄的匯市干預行動籌措資金。

救日元燒掉734億美元 日本疑大賣美債籌錢 觸動華府神經。（圖:shutterstock)

日本財務省週五 (5 日) 公布的外匯存底數據顯示 5 月底海外有價證券持有規模較 4 月減少 756 億美元，外匯存底總額降至 1.09 兆美元。

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相較之下，另一項同樣可作為干預匯市資金來源的「外幣存款」，則大致維持在 1,620 億美元不變。

在此數據公布前，日本當局已證實，在截至 5 月 28 日的一個月內，於外匯市場干預規模達 11.73 兆日元（約 734 億美元），創下歷史新高。

一位消息人士證實，當日元於 4 月 30 日貶至兌美元 160.72 日元時，當局曾進場買入日元；；而市場人士也強烈懷疑，日方在隨後的幾天內，亦持續進行了後續的護盤操作。

由於指標性的美國 10 年期公債價格自 4 月底以來走跌，這意味著外國證券規模的下滑，有一小部分可能與其持有的美債估值減損有關。

任何與干預匯市相關的美債拋售行為，都可能引發華府的高度關注，因為美國官員近來對美國公債市場的穩定性已越發重視。