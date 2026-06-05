救日元燒掉734億美元 日本疑大賣美債籌錢 觸動華府神經
鉅亨網編輯林羿君
日本 5 月持有的海外有價證券大幅減少，顯示日本政府可能動用了包括美國公債在內的海外資產，為過去一個月創紀錄的匯市干預行動籌措資金。
日本財務省週五 (5 日) 公布的外匯存底數據顯示 5 月底海外有價證券持有規模較 4 月減少 756 億美元，外匯存底總額降至 1.09 兆美元。
相較之下，另一項同樣可作為干預匯市資金來源的「外幣存款」，則大致維持在 1,620 億美元不變。
在此數據公布前，日本當局已證實，在截至 5 月 28 日的一個月內，於外匯市場干預規模達 11.73 兆日元（約 734 億美元），創下歷史新高。
一位消息人士證實，當日元於 4 月 30 日貶至兌美元 160.72 日元時，當局曾進場買入日元；；而市場人士也強烈懷疑，日方在隨後的幾天內，亦持續進行了後續的護盤操作。
由於指標性的美國 10 年期公債價格自 4 月底以來走跌，這意味著外國證券規模的下滑，有一小部分可能與其持有的美債估值減損有關。
雖然週五公布的數據未揭露有價證券持有結構的細節，但市場普遍估計，日本約 70% 的外匯存底投資於美國公債。美國聯準會（Fed）託管的美債持有數據也顯示，日本期的確很可能透過拋售美債，來籌措阻貶日元所需的資金。
任何與干預匯市相關的美債拋售行為，都可能引發華府的高度關注，因為美國官員近來對美國公債市場的穩定性已越發重視。
今年早些時候，美國財政部長貝森特 \ 就曾警告日本官員，日本債市的波動可能會外溢至美債市場，這也再次突顯出美方對於海外大型持有者進行大規模拋售的高度敏感。
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