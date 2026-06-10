鉅亨網編譯許家華 2026-06-11 06:40

美國總統川普自 3 月以來不斷宣稱美國與伊朗即將達成和平協議，甚至多次預告「幾天內就會有結果」，然而截至目前，雙方仍未簽署任何正式協議，戰事也未真正結束。不過，即便川普的預測屢次落空，金融市場卻依然對其言論高度敏感，油價與股市往往在相關發言後立即出現劇烈波動。

根據 CNBC 統計，自 3 月中旬以來，川普至少 30 多次透過公開演說、社群媒體貼文或受訪場合表示，美伊協議已近在眼前，甚至多次強調雙方距離最終和平僅剩數天時間。然而，超過 100 天的衝突過去後，華府與德黑蘭的距離似乎反而比 4 月停火初期更遠。

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市場人士指出，投資人之所以持續對川普的談判訊號做出反應，關鍵在於大家始終相信戰爭最終仍將以談判收場，而非長期軍事對抗。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 表示，市場一直抱持著「隨時可能結束」的期待，雖然一次又一次落空，但投資人仍緊抓這份希望不放。

近期最明顯的例子發生在本周。川普周二表示，美國與伊朗可能在「兩到三天內」達成一項「非常、非常好的協議」，消息一出，油價於下一個交易日下跌。不過隨後川普又警告，若外交努力失敗，美國將對伊朗發動「非常猛烈」的打擊，導致油價周三再度反彈。

市場普遍認為，只要和平協議達成，戰爭將告終，全球最重要的能源運輸通道荷姆茲海峽也將重新全面開放，進而緩解全球原油供應風險。

德意志銀行研究團隊在 6 月報告中指出，雖然地緣政治局勢仍可能帶來劇烈波動，但市場對美伊本月達成和平協議仍抱持一定程度樂觀期待。

巴克萊分析師則認為，隨著戰爭拖長，伊朗經濟持續承壓，而川普支持率也受到衝突影響，雙方都有動機尋求降溫方案。報告指出，川普需要一條體面的「下台階」，因此市場仍傾向相信局勢最終將朝降溫方向發展，並對美股形成支撐。

回顧川普的談判預測軌跡，自 3 月 16 日起，他便表示伊朗正在與美方接觸，希望透過外交方式解決衝突。當天西德州中級原油 (WTI) 價格下跌 5.28%。

一周後，川普於 Truth Social 以全大寫字母發文，宣稱由於雙方進行了「非常良好且富有成果的對話」，美軍將暫停軍事行動。當時股市大漲，油價暴跌超過 10%。

然而三天後，川普又警告伊朗談判代表必須「認真面對問題，否則為時已晚」，之後又表示伊朗「正在乞求達成協議」，導致市場情緒再度轉向。

3 月 29 日，川普聲稱談判進展「極為順利」，並表示伊朗已接受美方提出 15 項條件中的大部分內容，但伊朗政府隨後公開否認，下一個交易日油價反而走高。

4 月初，川普一度揚言若談判失敗，將把伊朗「炸回石器時代」，甚至警告其「整個文明都將毀滅」。但 4 月 7 日晚間，他又宣布雙方已達成兩周停火協議，並強調大部分爭議事項均已解決，兩周後將完成最終協議。

這項消息推動股市大漲，油價單日重挫超過 16%。然而兩周期限結束後，協議依然沒有出現，雙方反而互控違反停火協議。4 月 21 日，川普又單方面延長停火期限，要求伊朗提交統一版本的和平方案。

進入 5 月後，川普持續釋放樂觀訊號。

5 月 1 日，他表示戰爭「不會持續太久」；5 月 19 日則稱「很快就能解決」，並強調伊朗將不會擁有核武器。

然而整個 5 月期間，雙方不僅未簽署任何協議，還傳出彼此發動新一輪軍事打擊。5 月 29 日，川普前往白宮戰情室準備做出「最終決定」，但最終未宣布任何結果，儘管如此，油價當天仍然下跌。

6 月以來，美伊局勢再度惡化。

6 月 1 日，川普表示伊朗「真的非常想達成協議」，並呼籲外界「放輕鬆，一切最後都會有好結果」。但同日伊朗官媒卻報導，德黑蘭將停止與美方聯繫，並準備全面封鎖荷姆茲海峽。

儘管川普之後向 CNBC 表示自己不在乎談判是否結束，但稍後又稱雙方對話正以「極快速度」推進，WTI 原油當日仍上漲近 6%。

上周末，伊朗與以色列自停火以來首次恢復互相空襲。周一晚間，一架美軍直升機在荷姆茲海峽巡邏時墜毀。川普周二指控伊朗擊落該機，美軍隨後發動報復性打擊，引發伊朗反擊。

周三，川普在白宮表示，美國未來仍可能再次攻擊伊朗。

他補充說：「至於協議，我們看看會發生什麼事。」

與先前數十次發言不同的是，這一次川普並未再強調協議即將達成。

分析人士認為，雖然人工智慧 (AI) 投資熱潮、美國經濟數據、中國原油進口變化及全球供需狀況仍是影響股市與油價的主要因素，但川普對美伊談判的每一次表態，依然是市場短線交易的重要風向球。