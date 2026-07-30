鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 19:52

記憶體族群近期賣壓不斷，臺灣證券交易所今 (30) 日公布最新違約交割名單，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 驚傳遭 12 家證券商分點聯合申報鉅額違約交割，總金額達 4768.05 萬元，是上市公司今年以來第 11 起個股鉅額違約交割案件。

跌停賣不掉！南亞科爆4768萬元違約交割 12家券商分點申報。(鉅亨網資料照)

根據證交所公告資訊，本次申報南亞科違約交割的 12 家券商分點，分別為中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中以及國泰敦南，合計違約金額為 4768 萬 500 元。

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依據 T+2 機制回推，7/28 南亞科以 392.5 元開出後即遭受沉重拋售，隨後打入跌停板，大跌 43.5 元，且終場成交量急衝至 5.6 萬張，盤中更出現數千張跌停委賣單排隊賣不掉的景象。

證交所統計顯示，南亞科本次違約交割案為今年繼旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨 (累計 3 次)、友達、禾伸堂之後，第 11 件達到個股鉅額違約交割標準的案例，顯示近期市場波動加劇，投資人操作槓桿風險顯著升溫。

此次通報的券商中，除了包含近年主打年輕小資族、手續費優惠而迅速竄紅的純數位券商「口袋證券」外，更有極高比例集中在國泰證券及富邦、台新等大型金控下的零售分點，尤其國泰敦南與敦二分點向來是全台電子下單與當沖交易極為熱絡的重鎮，過去亦頻繁出現在熱門股的違約公告中。

這些分點涵蓋了大量的線上小資族、現股當沖客與槓桿投資者，當南亞科等熱門股面臨劇烈修正、盤中重挫甚至跌停鎖死時，許多開槓桿的散戶往往因當沖賣不掉或留單後資金鏈斷裂，無法在 T+2 日補足交割款，進而導致違約交割的狀況。

此外，證交所今日同步公布整體集中市場違約交割數據，全市場「買進、賣出合計總金額」達 1.93 億元，創下今年以來第七高紀錄；而「買進、賣出相抵後金額」則達 6315.83 萬元，衝上今年以來第二高。