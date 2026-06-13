鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-13 13:34

SpaceX 總裁兼格溫 · 肖特韋爾周五（12 日）在接受媒體採訪時並未排除未來與特斯拉 (TSLA-US) 合併的可能性，她表示這兩家公司擁有越來越多共同目標。

SpaceX 周五上市，此次首次公開募股（IPO）IPO 融資 750 億美元，對應估值達到 1.77 兆美元，成為美國史上最大規模 IPO。

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SpaceX 上市之際，市場對該公司與特斯拉合併的猜測進一步升溫，原因是 SpaceX 更新後的 IPO 文件顯示，公司未來可能發行「大量股權」，用於收購交易。

肖特韋爾周五表示，SpaceX 和特斯拉正朝著同一個方向發展。

「毫無疑問，特斯拉和 SpaceX 在未來有協同效應，」她說。「我們正在努力實現的目標逐漸趨同。」

她半開玩笑地表示，將兩家公司合併「或許能讓馬斯克的生活輕鬆一點」，但同時淡化了短期內發生交易的可能性。

肖特韋爾隨後述了當前的優先事項，她表示：「目前我的重點是維持公司正常運轉，保持火箭生產、執行發射任務、送太空人赴國際空間站，以及最重要的，為那些無法接入網路的人群提供寬頻服務。」

今年早些時候，SpaceX 完成了對馬斯克旗下 AI 公司 xAI 的整合，將 Grok 聊天機器人以及社交媒體平台 X 納入體系。

事實上，作為馬斯克旗下最具知名度的兩家公司，特斯拉與 SpaceX 之間已有廣泛業務往來。

SpaceX 招股書顯示，特斯拉持有 SpaceX 部分股權，雙方正共同開發名為 Terafab 的晶片製造項目。