鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 15:10

美國總統川普重申，在促成以色列和伊朗停止敵對行動，並緩和可能破壞更廣泛和平努力的緊張局勢後，結束與伊朗的衝突已指日可待。

川普表示與伊朗和平談判進展順利 進入「最後階段」(圖:shutterstock)

川普周二對記者說：「我們正處於達成一項非常非常好的協議的最後階段」，「我們可能在一兩天內就能有初步的進展。」

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此前，他在周一晚間的一場線上演說中強調，美軍已摧毀伊朗的軍事力量及其高層領導體系，並預言這場長達數月的衝突將在未來兩周內正式結束，美國即將取得「全面勝利」。

儘管川普對和平進程充滿信心，並成功促使伊朗與以色列暫時停止近期的直接敵對行動，但現實情況與其言論仍存在顯著差距。這場衝突自今年 2 月美以聯手對伊朗進行轟炸以來，雖於 4 月 8 日達成了脆弱的停火協議，但小規模戰鬥從未停止。

伊朗方面多次駁斥協議接近完成的說法，強調其並未離開談判桌，但也絕未放棄戰場。事實上，伊朗目前仍掌握並封鎖著荷姆茲海峽的大部分航道，且持續對中東多個目標發動襲擊。

此外，德黑蘭方面強調，任何全面的和平協議都必須將黎巴嫩納入其中，因為近期與以色列的衝突主因是源於以色列在黎巴嫩對真主黨的軍事行動。以色列總理納坦雅胡表示，雖然目前對伊朗停火，但在黎巴嫩南部的行動將全速持續。

此外，由伊朗支持的葉門胡塞組織 (青年運動) 也加入戰局，對以色列發射導彈，並宣布全面禁止與以色列相關的船隻進入紅海航行。周一晚間，以色列國防軍也證實截獲了來自葉門方向的疑似空中目標。