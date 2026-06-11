鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 06:50

美國總統川普周四 (11 日) 在短短數小時內，再度拋出、隨後又迅速收回他在伊朗衝突期間多次提及的威脅：奪取伊朗重要能源樞紐「哈爾克島」（Kharg Island）。

對川普而言，這無疑是個極具誘惑力的目標。該島承擔了伊朗絕大部分的石油出口，或許是扼殺德黑蘭政權經濟、切斷其關鍵收入來源最直接的手段。

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川普週四在社群媒體上貼文表示，美國「將接管哈爾克島」，並掌控伊朗的油氣市場。隨後在接受福斯新聞（Fox News）專訪時，他更直言，奪下這塊戰略要地一直是他首選的方案。

不過，在同場專訪中，他也坦承此舉伴隨巨大的政治風險。

川普直言：「老實說，我不知道美國人有沒有這個膽量。」僅在數小時後，他便宣稱協議談判已接近達成，美國將取消襲擊行動，至少在目前放棄了該目標。

當他在白宮橢圓形辦公室被問及接管哈爾克島的軍事行動是否已排除在選項之外時，他表示：「如果我們簽署了這項協議，那確實如此。」

這種反覆的態度，反映出川普對伊政策核心的拉鋸。

隨著戰事陷入僵局且漫無盡頭，川普一方面不斷拋出更具攻擊性的選項，另一方面卻又暗示自己深知執行這些舉動所面臨的國內政治風險。

哈爾克島的威脅，也暴露出川普的言論往往與現實脫節，德黑蘭方面顯然更有耐心持續抗衡，靜待這位正急於尋求退路的美國總統消耗殆盡。

若美國真的奪取哈格島，將意味著戰爭進一步升級，不僅可能危及駐中東美軍安全，也將使美國更深陷衝突泥淖，並為全球油市帶來新一波動盪。

這座鄰近伊朗本土的小島，數十年來一直是關鍵的石油出口港，該處的任何運作中斷或出口量意外波動，都將迅速波及全球能源價格。

迄今為止，美軍的軍事行動主要仰賴空軍、海軍及遠程打擊。若要攻佔並固守伊朗領土，則必須派遣地面部隊進駐，這無疑將跨越川普多年來向選民承諾會極力避免的紅線。

若發動哈格島奪取行動，最可能由美國海軍陸戰隊執行，負責攻占島嶼並建立防禦據點。其他部隊如美國陸軍第 82 空降師雖可快速部署，但在長期駐守與控制領土方面將面臨更大挑戰。

就目前而言，哈爾克島作為談判籌碼的價值仍高於軍事目標。然而，川普持續在公開場合提及此事，恰恰說明了在戰事未見終點的當下，美國能選擇的有利牌面已所剩無幾，畢竟，他曾暗示這場衝突很快就能迎刃而解。

伊朗已多次警告，任何企圖侵犯其主權領土的行為都將招致大規模報復，這不僅提高了區域衝突擴大的風險，也可能讓美國身陷戰爭泥淖，並面臨更慘重的人員傷亡。

而這項風險出現的時機，對川普而言尤其敏感。他競選時主打結束海外戰爭、避免美軍長期介入國外衝突。若在伊朗境內發動地面作戰，將難以與這項政治承諾相符。尤其在民眾對戰爭支持度仍偏低之際，共和黨內部也愈來愈擔憂戰事可能對 11 月期中選舉造成衝擊。

川普的挫折感近月來愈發明顯。過去數月，他多次宣稱美伊接近達成協議，並暗示突破在即，但談判往往陷入停滯，戰火隨後再度升溫，最近幾天更是如此。