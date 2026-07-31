繼OpenAI後再爆資安危機！Claude設錯外網權限 駭入三家公司
鉅亨網編譯余曉惠
Anthropic 周四 (30 日) 表示，旗下人工智慧 (AI) 模型 Claude 因為設定錯誤，在測試期間取得網際網路存取權限，進而入侵了三家公司的系統，這是繼競爭對手 OpenAI 入侵 Hugging Face 之後，AI 引發的最新資安事件。
Anthropic 表示，原本應與外部網路隔離的測試環境，因設定錯誤讓 Claude 模型得以連上網際網路，並對三家機構的系統進行未經授權的存取。
OpenAI 上周披露 AI 代理在安全測試期間失控並入侵 Hugging Face 基礎設施之後，Anthropic 展開全面審查並檢視 14 萬 1006 次測試紀錄，最終發現此事。
這些事件凸顯出 AI 能力快速提升所帶來的資安風險，已從專家過去擔憂的理論情境演變為現實，就連頂尖 AI 開發商也可能因模型利用系統漏洞而措手不及。
Anthropic 表示，Claude 利用弱密碼及未經身分驗證的端點等基本手法，成功入侵受影響公司的基礎設施。這起事件涉及三個不同模型，包括 Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5 及一款內部研究模型。最早案例可追溯至今年 4 月，都發生在缺乏 Anthropic 所稱「標準防護措施」的測試環境中。
這些入侵發生於俗稱「Capture the Flag」(CTF，奪旗攻防) 的資安演練。該測試要求 AI 模型在模擬網路中尋找隱藏資訊。Anthropic 表示，測試提示明確告知模型無法連接網際網路，但由於與合作測試夥伴 Irregular 間出現溝通誤解，實際測試環境仍連接至公共網路。
Anthropic 從 7 月 23 日開始檢視測試紀錄，並在同日發現 Claude 可能已連上網路後，立即暫停所有資安測試。該公司已在 7 月 24 日前確認總計共三起事件，並於 7 月 27 日通知受影響機構。
Anthropic 指出，其中兩家公司在接獲通知前並不知道遭到存取，目前仍持續聯繫第三家受影響機構。
Anthropic 表示，隨著 AI 模型愈來愈具備執行真實世界網路攻擊的能力，無論企業內部或第三方測試環境，都必須建立更嚴格的安全控管機制。
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