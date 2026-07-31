鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 14:30

Anthropic 周四 (30 日) 表示，旗下人工智慧 (AI) 模型 Claude 因為設定錯誤，在測試期間取得網際網路存取權限，進而入侵了三家公司的系統，這是繼競爭對手 OpenAI 入侵 Hugging Face 之後，AI 引發的最新資安事件。

繼OpenAI後再爆資安危機！Claude設錯外網權限 駭入三家公司 (圖:Shutterstock)

Anthropic 表示，原本應與外部網路隔離的測試環境，因設定錯誤讓 Claude 模型得以連上網際網路，並對三家機構的系統進行未經授權的存取。

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OpenAI 上周披露 AI 代理在安全測試期間失控並入侵 Hugging Face 基礎設施之後，Anthropic 展開全面審查並檢視 14 萬 1006 次測試紀錄，最終發現此事。

這些事件凸顯出 AI 能力快速提升所帶來的資安風險，已從專家過去擔憂的理論情境演變為現實，就連頂尖 AI 開發商也可能因模型利用系統漏洞而措手不及。

Anthropic 表示，Claude 利用弱密碼及未經身分驗證的端點等基本手法，成功入侵受影響公司的基礎設施。這起事件涉及三個不同模型，包括 Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5 及一款內部研究模型。最早案例可追溯至今年 4 月，都發生在缺乏 Anthropic 所稱「標準防護措施」的測試環境中。

這些入侵發生於俗稱「Capture the Flag」(CTF，奪旗攻防) 的資安演練。該測試要求 AI 模型在模擬網路中尋找隱藏資訊。Anthropic 表示，測試提示明確告知模型無法連接網際網路，但由於與合作測試夥伴 Irregular 間出現溝通誤解，實際測試環境仍連接至公共網路。

Anthropic 從 7 月 23 日開始檢視測試紀錄，並在同日發現 Claude 可能已連上網路後，立即暫停所有資安測試。該公司已在 7 月 24 日前確認總計共三起事件，並於 7 月 27 日通知受影響機構。

Anthropic 指出，其中兩家公司在接獲通知前並不知道遭到存取，目前仍持續聯繫第三家受影響機構。