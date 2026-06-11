鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
瑞銀 (UBS) 在最新的報告中，將聯準會的寬鬆預測延後至 2027 年 3 月，理由是基本通膨依然堅挺，且勞動市場表現強勁，這些因素都指向短期內政策調整將更加鷹派。
瑞銀經濟學家 Andrew Dubinsky 指出，預計聯準會將在 6 月的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中，移除寬鬆偏見，並將 2026 年的「點陣圖」轉向「不降息」的立場。根據瑞銀的最新預測，降息周期啟動後，第二次降息預計將於 2027 年 6 月發生，最終政策利率將朝著 3.00-3.25% 的區間移動。
在通膨數據方面，儘管 5 月份的消費者物價指數 (CPI) 數據較預期溫和，而核心 CPI 月增率為 0.21%，略低於市場預期的 0.22%，但瑞銀提醒，核心個人消費支出 (PCE) 物價指數仍維持在月增約 0.27%(折合年率約 3.3%) 的較高水準。這使得整體的通膨訊號顯得「憂喜參半」，而非決定性地轉弱。
不過，報告中也提到了一些積極因素，例如核心商品通貨緊縮再度出現，這提供了「關稅轉嫁效應正開始減弱」的明確證據，預計未來一年關稅相關因素可能使通膨趨勢下降 0.8 個百分點。
然而，瑞銀也指出兩個通膨上行風險：一是中東局勢引發的能源與供應鏈瓶頸，二是人工智慧 (AI) 需求帶動的間接效應，這在金融服務領域尤為明顯。
對於可能升息的疑慮，瑞銀認為，要這麼做的門檻依然很高，除非經濟成長率重新加速至 2.5% 以上、失業率持續下降，或者通膨預期持續攀升。
瑞銀預計，2026 年下半年經濟成長放緩，最終將使聯準會的關注點重新轉向勞動力市場和經濟成長面臨的下行風險。