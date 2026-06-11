鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 21:20

瑞銀 (UBS) 在最新的報告中，將聯準會的寬鬆預測延後至 2027 年 3 月，理由是基本通膨依然堅挺，且勞動市場表現強勁，這些因素都指向短期內政策調整將更加鷹派。

瑞銀經濟學家 Andrew Dubinsky 指出，預計聯準會將在 6 月的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中，移除寬鬆偏見，並將 2026 年的「點陣圖」轉向「不降息」的立場。根據瑞銀的最新預測，降息周期啟動後，第二次降息預計將於 2027 年 6 月發生，最終政策利率將朝著 3.00-3.25% 的區間移動。

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在通膨數據方面，儘管 5 月份的消費者物價指數 (CPI) 數據較預期溫和，而核心 CPI 月增率為 0.21%，略低於市場預期的 0.22%，但瑞銀提醒，核心個人消費支出 (PCE) 物價指數仍維持在月增約 0.27%(折合年率約 3.3%) 的較高水準。這使得整體的通膨訊號顯得「憂喜參半」，而非決定性地轉弱。

不過，報告中也提到了一些積極因素，例如核心商品通貨緊縮再度出現，這提供了「關稅轉嫁效應正開始減弱」的明確證據，預計未來一年關稅相關因素可能使通膨趨勢下降 0.8 個百分點。

然而，瑞銀也指出兩個通膨上行風險：一是中東局勢引發的能源與供應鏈瓶頸，二是人工智慧 (AI) 需求帶動的間接效應，這在金融服務領域尤為明顯。

對於可能升息的疑慮，瑞銀認為，要這麼做的門檻依然很高，除非經濟成長率重新加速至 2.5% 以上、失業率持續下降，或者通膨預期持續攀升。