鉅亨網新聞中心 2026-07-31 13:40

人工智慧（AI）模型競爭進入價格戰新階段。OpenAI 近日宣布，大幅調降旗下兩款最新 AI 模型 GPT-5.6 Terra 與 GPT-5.6 Luna 的 API 價格，其中 Luna 降幅高達 80%，Terra 也下調 20%。值得注意的是，這項價格調整距離兩款模型正式推出僅約三週，顯示 AI 業者正加速透過成本優勢爭奪企業用戶市場。

OpenAI 於 7 月 9 日推出新一代 GPT-5.6 系列模型，包括旗艦版 Sol、主打日常工作的 Terra，以及強調高速與高性價比的 Luna。其中，Sol 版本聚焦程式設計、生物學與網路安全等高階應用能力；Terra 則鎖定企業日常工作場景；Luna 則以更低成本滿足大量使用需求。

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根據 OpenAI 公布的新定價，GPT-5.6 Luna API 每百萬個輸入 Token 價格降至 0.20 美元，每百萬個輸出 Token 價格降至 1.20 美元；GPT-5.6 Terra 則調降至每百萬個輸入 Token 2 美元、輸出 Token 12 美元。

OpenAI 表示，這次調整將讓 Terra 與 Luna 模型在使用時消耗更少積分，而 Sol 版本以及 ChatGPT、Codex 訂閱價格與配額預算則維持不變。

企業控成本 AI 廠商面臨壓力

OpenAI 此次降價，背後反映企業市場對 AI 導入成本的高度敏感。隨著企業大規模部署生成式 AI，相關運算費用快速攀升，若企業無法明確看到投資回報，對高價模型的採用意願將受到影響。

業界指出，OpenAI 不僅需要滿足企業客戶對低成本 AI 工具的需求，也面臨來自 Google、微軟等科技巨頭的競爭壓力。這些競爭對手近年持續推出更具價格優勢的 AI 模型，試圖在企業市場中擴大市占。

OpenAI 表示，公司核心策略仍是同步提升模型能力與運作效率，希望每一代智慧模型都能以更低成本完成更多任務。

Token 價格戰升溫

AI 模型價格快速下滑，也代表產業競爭焦點正從單純追求模型能力，轉向「效能與成本」的綜合較量。

2022 年 ChatGPT 問世後，企業曾掀起大規模導入 AI 浪潮，甚至出現「瘋狂刷 Token（tokenmaxxing）」現象，鼓勵員工大量使用 AI 工具，而不特別考量成本。

但隨著 AI 使用量增加，企業 AI 支出快速攀升，部分公司開始重新檢視成本效益，並採取更積極的費用控管措施。

同時，開源 AI 模型崛起，也進一步改變市場競爭格局。開源模型允許企業下載、修改，並在自有基礎設施上運行，提供另一種高性價比選擇。

近期，中國 AI 新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型 Kimi K3，在部分任務表現上已可與美國領先模型競爭，引發矽谷 AI 業者快速回應。

谷歌、Anthropic 加入競爭

在價格與效能競賽升溫之際，OpenAI 的競爭對手也紛紛推出更具成本優勢的產品。Anthropic 在 Kimi K3 發布後推出新模型 Claude Opus 5，強調其在多數應用場景中具備高效能與價格競爭力。儘管該模型在程式設計與知識工作任務上的表現接近更高階產品，但價格僅為後者的一半。

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉（Satya Nadella）近期也在財報電話會議中強調高性價比 AI 模型的重要性。微軟稍早推出一款主打「低成本、高效能」的網路安全模型，進一步凸顯市場對價格效率的重視。

此外，谷歌 (GOOGL-US) 本月也推出多款以成本優勢為訴求的新模型，並表示旗下 Gemini 3.6 Flash 在單次任務成本方面低於 Kimi K3。隨著主要 AI 開發商陸續調降價格，AI 市場正從「模型能力競賽」進一步邁向「Token 成本競爭」。