鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 20:20

美股在經歷上周五的劇烈回撤後，周一 (8 日) 出現短暫回升，這讓部分期待 V 型反轉的投資者稍感安心，然而技術分析派專家隨即對此樂觀情緒潑下一盆冷水。

Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 在最新報告中明確指出，周一的市場表現並非趨勢性底部的確立，而更像是一場典型的「死貓反彈」(Dead-cat bounce)。他警告，隨着周期模型見頂轉負，美股可能面臨一個震盪偏弱的夏季，且下行風險可能延續至 10 月。

‌



更令人憂慮的是，周一市場的成交量遠低於周五拋售時的水準，且下跌個股數量多於上漲個股，顯示市場廣度偏負，拋壓仍未完全消化。

Newton 所依據的「標普 500 周期合成指標」顯示，市場目前已接近階段性頂部並轉為負向。該模型結合了歷史季節性規律與日曆趨勢，預示美股至少在 7 月下旬之前將維持弱勢。

儘管他坦言，此模型主要指示轉折時機而非調整幅度，但結合上周五成長股的大規模平倉以及市場倉位仍處於拉伸狀態，這些證據共同支持了夏季行情震盪偏低的判斷。

在具體點位預測方面，Newton 預計標普 500 指數短期內可能重新測試 5 月中旬的 7333 點。若跌勢進一步擴大，指數不排除進一步下探至 7135 至 7250 點區間。

與此同時，花旗銀行 (Citi) 的技術分析團隊也發出了呼應。花旗報告指出，標普 500、那斯達克 100 及費城半導體指數在上周五均形成了「看跌包覆周線」(Bearish outside week) 形態，意即當周波動範圍完全覆蓋前一周且收低，預示賣方已奪回控制權。