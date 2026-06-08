鉅亨網編譯余曉惠
花旗集團 (Citi) 周一表示，在荷姆茲海峽僵局持續以及能源價格高漲的情況下，美國今年可能被迫升息，因此將黃金短期目標價由每盎司 4300 美元調降至 4000 美元。花旗並指出，在缺乏持續強勁實體需求支撐下，金價恐怕難以維持近期強勢表現。
現貨黃金周一持平於每盎司 4330 美元附近，盤中稍早曾跌至 3 月 23 日以來最低水準。美國上周五公布的 5 月非農就業數據意外強勁，推升市場對聯準會 (Fed)12 月升息的預期，再加上伊朗與以色列再度相互攻擊，帶動油價走高，進一步加深市場對通膨的疑慮。
花旗指出，若要維持目前金價水準，每年需要約 9000 億美元的實體黃金買盤支撐。相較之下，以目前幣值計算，2010 年至 2024 年間的正常水準約為每年 2500 億至 4000 億美元。
花旗表示，若荷姆茲海峽持續關閉至夏季結束，黃金買盤可能放緩至每年 7000 億至 7500 億美元左右，屆時金價可能回落至每盎司 3500 美元附近，也就是約九到十個月前的水準。
這份報告指出：「因此，短期風險偏 下行。」
花旗進一步表示，除非投資人堅信地緣政治風險不會再度升級，否則逢低買進黃金的策略並不具吸引力。
儘管如此，花旗仍維持長期看多黃金的觀點，但提醒對於沒有設定較寬停損區間、且投資期限較短的投資人而言，目前黃金市場屬於「極高風險」環境。
花旗仍預期，當荷姆茲海峽局勢降溫後，金價最終將恢復漲勢。該行目前的基本情境是假設緊張局勢將於第 3 季緩解。也因此，花旗對未來 6 至 12 個月黃金目標價，維持在每盎司 5000 美元不變。
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