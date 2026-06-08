鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 07:40

花旗集團 (Citi) 周一表示，在荷姆茲海峽僵局持續以及能源價格高漲的情況下，美國今年可能被迫升息，因此將黃金短期目標價由每盎司 4300 美元調降至 4000 美元。花旗並指出，在缺乏持續強勁實體需求支撐下，金價恐怕難以維持近期強勢表現。

現貨黃金周一持平於每盎司 4330 美元附近，盤中稍早曾跌至 3 月 23 日以來最低水準。美國上周五公布的 5 月非農就業數據意外強勁，推升市場對聯準會 (Fed)12 月升息的預期，再加上伊朗與以色列再度相互攻擊，帶動油價走高，進一步加深市場對通膨的疑慮。

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花旗指出，若要維持目前金價水準，每年需要約 9000 億美元的實體黃金買盤支撐。相較之下，以目前幣值計算，2010 年至 2024 年間的正常水準約為每年 2500 億至 4000 億美元。

花旗表示，若荷姆茲海峽持續關閉至夏季結束，黃金買盤可能放緩至每年 7000 億至 7500 億美元左右，屆時金價可能回落至每盎司 3500 美元附近，也就是約九到十個月前的水準。

這份報告指出：「因此，短期風險偏 下行。」