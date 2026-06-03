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〈貴金屬盤後〉中東衝突再度升級 金價走跌

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (3 日) 下跌，中東衝突再度升級，強化投資人對通膨升溫將導致利率居高不下的擔憂，並觀望本周將公布的經濟數據。

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〈貴金屬盤後〉中東衝突再度升級 金價走跌 (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨報下跌 1%，報每盎司 4440.99 美元。
  • 8 月交割的黃金期貨下跌 1.2%，報每盎司 4466.90 美元。

中東地區衝突再度升級，伊朗對科威特的襲擊導致該國機場受損並造成數十人受傷，美軍則在荷姆茲海峽附近展開空襲，而旨在停止戰爭的外交斡旋似乎未見進展。

High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「美伊緊張局勢加劇，是導致黃金市場波動的主因。隨著衝突加劇，能源價格上漲預料將推升通膨預期。這可能導致利率上揚，進一步推高美元匯率，並對黃金構成額外下跌壓力。」

黃金通常被視為對抗通膨的避險資產，但在高利率環境下，由於黃金本身不孳息，吸引力往往會減弱。

油價上漲，美元指數 (DXY) 連續第三個交易日走高。美元走強代表以美元計價的金屬對持有其他貨幣的投資人而言更為昂貴。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (Johm Williams) 表示，預料中東衝突引發的通膨升溫風險不會持續太久，並重申目前沒有必要調整美國貨幣政策。

市場關注預定周五公布的 5 月美國非農就業數據，以判斷聯準會 (Fed) 的貨幣政策走向。

ADP 全國就業報告顯示，5 月美國民間就業崗位增幅超出預期。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 2.2%，報每盎司 73.40 美元。
  • 現貨白金下跌 3.5%，報每盎司 1868.58 美元。
  • 現貨鈀金下跌 3.5%，報每盎司 1321.97 美元。

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黃金金價貴金屬Fed聯準會通膨中東美國伊朗非農就業

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現貨白金1857.05-0.11%

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