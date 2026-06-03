鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 06:51

黃金周三 (3 日) 下跌，中東衝突再度升級，強化投資人對通膨升溫將導致利率居高不下的擔憂，並觀望本周將公布的經濟數據。

〈貴金屬盤後〉中東衝突再度升級 金價走跌 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨報下跌 1%，報每盎司 4440.99 美元。

8 月交割的黃金期貨下跌 1.2%，報每盎司 4466.90 美元。

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中東地區衝突再度升級，伊朗對科威特的襲擊導致該國機場受損並造成數十人受傷，美軍則在荷姆茲海峽附近展開空襲，而旨在停止戰爭的外交斡旋似乎未見進展。

High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「美伊緊張局勢加劇，是導致黃金市場波動的主因。隨著衝突加劇，能源價格上漲預料將推升通膨預期。這可能導致利率上揚，進一步推高美元匯率，並對黃金構成額外下跌壓力。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (Johm Williams) 表示，預料中東衝突引發的通膨升溫風險不會持續太久，並重申目前沒有必要調整美國貨幣政策。

市場關注預定周五公布的 5 月美國非農就業數據，以判斷聯準會 (Fed) 的貨幣政策走向。

ADP 全國就業報告顯示，5 月美國民間就業崗位增幅超出預期。

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