OpenAI執行長奧特曼生物辨識新創Tools for Humanity傳裁員！估值25億美元仍面臨獲利與監管難題

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 09:45

由 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）共同創辦的生物辨識新創公司「Tools for Humanity」，近日傳出裁員消息。

OpenAI執行長奧特曼生物辨識新創Tools for Humanity傳裁員。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》取得的一封內部電子郵件，該公司已通知員工將對部分職位與團隊進行調整。

‌



這封由人資部門於週一（8 日）發送給全體員工的郵件中寫道：「隨著公司進入下一階段的策略布局與營運優先事項，我們做出了艱難的決定，對公司部分職位與團隊進行調整。」

郵件同時說明，公司將於週二（9 日）的全員大會上進一步說明策略方向與後續步驟。

目前受影響的員工人數尚未對外公布。根據該公司官網資料，Tools for Humanity 現有逾 500 名員工。該公司未回應媒體的置評請求。

人類工具的核心業務，是透過虹膜掃描技術證明使用者為真實人類、而非 AI 機器人。其旗下裝置「Orb」外觀類似排球，能掃描使用者的虹膜並建立數位身份證明。

完成掃描的用戶可獲得「世界幣」（Worldcoin）代幣作為回饋，「世界幣」是一種由位於開曼群島的 World Foundation 所發行與分配的加密貨幣。

儘管該公司估值高達 25 億美元，並已累積數百萬名註冊用戶，吸引私人風險投資公司安德里森 · 霍羅維茲（Andreessen Horowitz）、私人股權投資公司貝恩資本 （Bain Capital）及科斯拉風險投資公司 （Khosla Ventures）等知名投資機構挹注數億美元資金。