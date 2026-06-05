鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-06 07:00

黃金周五 (5 日) 下挫約 3%，美國非農就業優於預期，強化聯準會 (Fed) 利率維持在高點的可能性，加上中東衝突讓通膨擔憂揮之不去，都對黃金形成壓力。

〈貴金屬盤後〉美非農就業遠勝預期 金價周線重挫4.3% (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 2.96%，報每盎司 4341.52 美元，盤中一度觸及 3 月 24 日以來低點。

8 月交割的黃金期貨下跌 3.1%，報每盎司 4365.30 美元。

黃金本周重挫 4.3%。

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美國勞工統計局周五公布，5 月非農就業人口增加 17.2 萬人，而 4 月數據經上修後為增加 17.9 萬人。分析師原估 5 月將增加 8.5 萬個人，而先前已公布的 4 月數據為增加 11.5 萬人。

道明證券全球大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「就業數據遠勝預期。考量到伊朗局勢持續緊張，能源價格居高不下且通膨壓力巨大，Fed 幾乎不可能有降息的意願。這對黃金市場意味著，黃金的持有成本正在大幅上升。」

自 2 月底美國支持的伊朗戰爭爆發以來，金價已下跌逾 17%。這場衝突導致油價飆升，並加劇對通膨和升息的擔憂。

儘管黃金被視為規避通膨的工具，但利率上升往往會對金價構成壓力。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場目前預估 Fed 12 月升息的機率約為 72%，而就業數據公布前，這個機率約為 50%。

本周印度黃金需求疲軟，而中國市場的溢價有所回落。

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