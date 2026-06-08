鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 06:50

黃金周一 (8 日) 震盪後回穩，美國總統川普表示，以色列和伊朗正尋求立即停火，帶動金價從盤中低點回升，但強勁的美國就業數據仍支撐市場對聯準會 (Fed) 的升息預期，抑制了金價的反彈空間。

黃金現貨報每盎司 4334.22 美元，盤中一度跌到 4268.39 美元，觸及 3 月 23 日以來低點。

8 月交割的黃金期貨大致持平，報每盎司 4363.40 美元。

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美國總統川普周一表示，以色列和伊朗雙方都希望「立即停火」，關於「和平」的最終談判正在進行中。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說：「只因傳出伊朗與以色列可能達成新停火協議的消息，金價就從低點反彈。這或多或少緩解了金價的下跌壓力。」

雖然黃金傳統上被視為地緣政治衝突期間的避險資產，但和平協議將降低能源驅動的通膨風險，並減輕央行維持高利率的壓力。利率上升往往會對不孳息的黃金帶來壓力。

美國上周公布的非農就業報告比預期強，支撐市場對今年年底升息的預期，使美元匯率徘徊在近兩個月來的最高水平附近，並限縮金價的上漲空間。

美元走強，代表以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的投資人而言，顯得相對昂貴。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 12 月升息 25 個基點的機率為 43%，而一個月前該機率僅約 14%。

投資人靜待周三的美國消費者物價指數 (CPI)、和周四的生產者物價指數 (PPI)，試圖從中研判有關 Fed 利率展望的進一步線索。

花旗預估，受荷姆茲海峽僵局和能源價格居高不下影響，今年美國利率將上升，因此將短期黃金價格目標從每盎司 4300 美元調降至 4000 美元。

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