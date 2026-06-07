鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 12:00

過去一百天，中東局勢急遽惡化。美伊博弈持續升溫、荷姆茲海峽緊張態勢一再加劇，全球能源市場劇烈震盪，傳統安全架構也面臨前所未有的考驗。這場危機的衝擊早已超越軍事範疇，正深刻重塑海灣阿拉伯國家的發展戰略與地區秩序。

長期以來，海灣國家的發展模式建立在兩大前提之上：穩定的地區環境，以及暢通無阻的能源運輸網路。然而這場危機證明，即便坐擁雄厚財力與現代化基礎設施，也難以完全抵禦地緣政治的衝擊。

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荷姆茲海峽局勢反覆緊繃，推升了國際航運成本，能源市場波動亦對海灣各國經濟造成直接衝擊。

與此同時，導彈與無人機的頻繁襲擾，使傳統安全體系面臨全新挑戰。

多位區域專家指出，本輪危機帶來的最深遠影響，並非某一場具體的軍事行動，而是讓海灣國家深刻意識到：在動盪與變局交織的世界中，「穩定」是必須持續投入、主動塑造的戰略資源。

路徑分化，各國因地制宜謀出路

面對相同的安全衝擊，海灣六國並未走向一致的戰略選擇，而是根據各自的國情與定位，呈現出明顯分歧的應對路徑。

今年 5 月 1 日，阿拉伯聯合大公國正式宣布退出 OPEC 及 OPEC+，結束近 60 年的成員國身份。此舉被外界廣泛解讀為阿拉伯聯合大公國尋求更大政策自主空間的戰略宣示，在全球能源轉型加速與地區局勢不確定性上升的雙重壓力下，阿聯希望擺脫產量配額束縛，按自身發展節奏制定獨立的能源戰略。

相較之下，沙烏地阿拉伯繼續將 OPEC 視為穩定國際能源市場的重要工具，主要精力則集中於推進「2030 願景」的經濟結構改革。

阿曼延續其一貫的斡旋者角色。憑藉相對均衡的外交政策與較低的地緣敏感度，阿曼在本輪危機中維持了相對穩定，並成為美伊間接溝通的重要管道之一。

卡達因與伊朗共享全球最大天然氣田，在己方天然氣設施遭受攻擊後，與阿曼攜手積極推動美伊談判進程。

安全重構，多元自主取代單一依賴

在安全架構層面，海灣國家的戰略思維正在發生根本性轉變。

美軍中央司令部與海軍第五艦隊進駐巴林，卡達烏代德空軍基地更是美軍在中東規模最大的軍事據點；沙烏地阿拉伯、阿聯和科威特三國境內也長期駐有大量美軍士兵。

這套外部安全供給體系，長期為海灣國家的經濟發展提供了重要保障。然而近年來，各國正積極思考如何強化自身的戰略自主能力。

阿拉伯聯合大公國在持續深化與美國安全合作的同時，積極拓展與以色列、埃及等國的防務合作關係，強化防空反導、無人機防禦及網路安全能力。

沙烏地阿拉伯則在維繫傳統夥伴關係之餘，持續深化與巴基斯坦、土耳其等國的安全合作，並推動區域安全對話機制的建立。

卡達則依託其特殊地緣位置和外交傳統，在維持美國軍事存在的同時，繼續深化與區域國家的協調合作。

這些動向共同指向一個趨勢：海灣國家正逐步從依賴單一安全體系，轉向構建更加多元、更具彈性的安全合作網路。

分析人士指出，未來安全體系建設的關鍵詞，已不再是「依賴」，而是「韌性」、「多元」與「自主」。

轉型提速，擺脫石油與海峽的雙重束縛

在經濟層面，海灣國家正同步推進兩項重大轉型：降低對石油收入的依賴，以及減少對荷姆茲海峽單一運輸通道的倚重。

阿拉伯聯合大公國持續強化東海岸富查伊拉港的能源基礎設施，提升繞過荷姆茲海峽的能源出口能力，同時大力投資 AI、數位經濟與高階製造業。

沙烏地阿拉伯透過「2030 願景」積極培育新能源、旅遊業與先進製造等新興成長動能。

卡達則把握全球能源轉型過程中天然氣需求增長的契機，鞏固其全球能源供應國的核心地位。

此外，海灣國家近年紛紛加快經濟多元化腳步，將科技、綠能與數位產業列為發展重心。從調整能源政策、擴充天然氣產能，到布局新能源與數位基礎建設，各項措施雖然分屬不同領域，但核心目標一致，都是為了降低對石油經濟的依賴，提升國家競爭力與長期發展韌性。

危機常態化下的韌性之路

分析指出，美以伊衝突尚未落幕，海灣國家的轉變卻已悄然成形。

對這些國家而言，未來最核心的課題，或許已不再是如何應對某一場具體危機，而是如何在「危機可能成為常態」的新現實下，持續維繫穩定與繁榮。