鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-07 09:20

一場匯聚矽谷最具影響力人物的閉門聚會，沒有人談論人工智慧（AI）、沒有人討論融資估值，這群掌控全球科技命脈的菁英，卻認真地圍坐在圓桌旁，玩起了一場美國版的狼人殺「黑手黨」（Mafia）遊戲。

這並非私下的朋友聚會，而是由傳奇創投機構 Founders Fund 正式出品、公開播出的真人秀節目《MAFIA》。

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節目取景於舊金山傳奇酒吧 Tosca Cafe，這裡曾留下「PayPal 黑手黨」的經典合影，但這次坐上牌桌的，則是新一代矽谷權力核心，包括：

OpenAI 創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）

安杜里爾工業公司（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey）

軟體公司 Figma(FIG-US) 聯合創辦人兼執行長 Dylan Field

Signal 技術基金會共同創辦人 Moxie Marlinspike

極端抗衰老與長壽倡議「Don’t Die」計畫發起人 Bryan Johnson

Founders Fund 合夥人 Trae Stephens

飛協博（Flexport）創辦人兼執行長 Ryan Petersen

美國生物駭客 Josie Zayner

分析指出，若將這些人旗下公司的市值與影響力加總，這張桌子幾乎可視為一個微型全球科技經濟體。然而，他們做的第一件事，卻是：閉眼、投票、殺人。

在「黑手黨」這個遊戲中，每位玩家都會被隨機分配一個身分，其中一人（或多人）會是黑手黨，其目標是在不被發現的情況下逐步消滅其他玩家；而其餘玩家則必須找出誰是黑手黨，並設法將其淘汰。

Founders Fund 市場負責人 Mike Solana 指出，這樣看似荒誕的安排，實則是對傳統創投內容形態的刻意反叛。

過去十多年來，科技圈最主流的敘事方式，是創辦人在 Podcast 中講述標準化的人生故事：熱愛寫程式、創業失敗、改變世界。聽久了，每個人都開始顯得千篇一律。

但「黑手黨」遊戲不同。它不給準備時間，不允許包裝敘事。玩家必須在極短時間內判斷他人意圖，並在資訊嚴重不對稱的情況下迅速決策。這種高壓狀態下呈現的行為模式，往往比任何訪談都更接近真實人格。

牌桌風雲：Altman 冷靜分析，卻被「五馬分屍」

遊戲首夜，Figma 創辦人 Dylan Field 率先遭「黑手黨處決」出局，局勢隨即陷入資訊真空。奧特曼憑藉極度冷靜的邏輯分析，逐一拆解其他玩家的發言，儼然像在剖析 AI 模型。

然而，當 Signal 創辦人 Moxie 篤定指控生技駭客 Zayner 是黑手黨時，奧特曼察覺異狀，反將矛頭指向 Moxie，直言「這種極度確定的發言方式，感覺非常『黑手黨』。」

這招明牌打法卻讓奧特曼瞬間成為眾矢之的。第三夜投票，奧特曼遺憾出局。主持人宣布他遭「五馬分屍」時，全場哄堂大笑，有人甚至補刀：「至少這證明他不是超級 AI。」

安杜里爾工業公司創辦人拉奇則延續一貫的戲謔風格，遊戲開始沒幾分鐘便因過於活躍成為眾人攻擊目標； Signal 技術基金會共同創辦人 Marlinspike 更上演全場最精彩一幕，僅憑一句話，便成功扭轉所有人的思考框架。

創投圈搶進「資訊娛樂」賽道

《MAFIA》在 YouTube 與 X 平台上線後，迅速在科技圈引發廣泛關注，首集播放量短時間內輕鬆破萬。

分析指出，這背後折射出一個清晰的商業邏輯，即在傳統媒體式微、社群媒體重塑輿論生態的當下，矽谷創投大佬們正高調搶進「資訊娛樂」賽道。

從 a16z 早年重金打造媒體矩陣，到 OpenAI 近期收購科技脫口秀節目 TBPN，再到 Founders Fund 親自下場拍攝娛樂綜藝，背後的邏輯高度一致：掌控流量、製造敘事，正在成為這個時代最核心的商業資本。