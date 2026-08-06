鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-06 11:00

在 SpaceX 首次舉行的財報電話會議中，執行長馬斯克 (Elon Musk) 大力讚揚輝達的 AI 晶片，成為推升股價的重要催化劑。

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馬斯克稱讚，輝達即將推出的 Vera Rubin 晶片架構是「最好的」，並透露 SpaceX「已決定將全面採用輝達產品」。

他表示，「我們認為，它是最好的 AI 電腦，我們也非常珍惜與輝達在多個層面的緊密合作夥伴關係。」

輝達股價周三上漲 3.4%，已連續五個交易日收高，這段期間累計漲幅達 15.4%。

SpaceX 算力擴張可望成輝達一大動能

馬斯克表示，SpaceX 預計今年底前將建置超過 2GW 的 AI 算力，並計劃在 2027 年底前將算力提升至接近 10GW。

Wolfe Research 分析師 Chris Caso 指出，若以輝達每新增 1GW 已部署晶片可帶來約 350 億美元營收估算，光是 SpaceX 一家公司，就足以貢獻超過華爾街目前預估輝達 2027 年資料中心業務新增 1600 億美元營收的成長規模。

Caso 在報告中表示，「在市場擔憂 AI 支出能否持續之際，馬斯克這番談話提供了部分證據，顯示 AI 支出的成長動能可能仍將延續。」

他並指出，輝達與 OpenAI、Anthropic 及其他雲端服務供應商的合作案，使得「市場目前的預估數字顯得非常保守」。

馬斯克表示，SpaceX 新增的 AI 算力將用於開發 Grok 聊天機器人及 AI 軟體工具，同時將支援公司完成對 AI 程式設計平台 Cursor 的收購。