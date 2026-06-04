鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 17:24

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家今 (14) 日在股東會後受訪時表示，台灣半導體優勢來自數十年累積的完整生態系，並非其他國家短期內可以複製。針對競爭對手屢次喊出要在十年內追上台積電，魏哲家直言，相關說法「是在做夢」，並強調台灣在 AI 與半導體產業仍具備非常大的優勢。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近期訪台後也將前往南韓，市場關注南韓是否可能複製台灣半導體模式，並建立類似竹科、南科的半導體聚落。對此，魏哲家表示，黃仁勳前往南韓，是因為 AI 發展需要記憶體，而目前記憶體生產最大量的國家就是南韓，但若談到邏輯晶片，全球最大、最具競爭力的仍是台積電。

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魏哲家指出，台灣半導體競爭力不只來自台積電本身，更來自後面一整串生態系，這不是南韓可以輕易複製出來的。台灣半導體產業是數十年功夫累積，從台積電開始，延伸至後段封裝、測試、組裝，再到鴻海、華碩、緯創等系統與電子製造供應鏈，整個體系花了很長時間才建立起來。

魏哲家強調，正因如此，他對台灣半導體產業非常有信心，不認為南韓或其他國家能在幾年內趕上台灣。他說，競爭對手 20 年前就說 10 年後要趕上台積電，10 年前又說 10 年後會趕上，最近又再說 10 年後會趕上，「我給他們的評語是做夢」。

魏哲家進一步表示，台灣在 AI 與半導體產業中會維持非常大的優勢，且在可預見的未來，其他國家要改變這樣的競爭格局並不容易。即使未來部分生產線因客戶需求或地緣彈性而移往其他國家，包括鴻海、緯創等供應鏈也可能跟著移動，但真正的研發仍會留在台灣，而且新技術一開始的大量生產也會從台灣開始。

對於黃仁勳與南韓企業互動是否影響台積電與輝達關係，魏哲家則表示，黃仁勳與台積電仍保持密切溝通，黃仁勳去韓國有其供應鏈需求，「他都有先跟我們商量」，但相關內容不便多談。

魏哲家並重申，台積電的核心競爭力仍在台灣。他表示，台積電就是在台灣，台灣擁有邏輯晶片製造、先進製程、封裝測試到系統組裝的完整生態系，這是長期累積而成的產業基礎，不是靠短時間投資或政策就能複製。