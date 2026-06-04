鉅亨網新聞中心 2026-06-04 18:40

在過去 3 年的 AI 浪潮中，繪圖處理器 (GPU) 幾乎壟斷了所有關於基礎設施的想像，成為進入 AI 競賽的唯一門票。然而，在 2026 年的 COMPUTEX 展會上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳釋放出了一個明確的訊號：CPU 正在殺回 AI 算力的牌桌，並將成為輝達下一個數十億美元級的業務成長引擎。

為什麼 AI 需要 CPU？

‌



CPU 需求的強勢回升，主因在於 AI 應用形態從單純的「模型訓練」轉向「大規模推理」，並進一步進入「代理 (Agent)」時代。

在早期的訓練階段，主要處理的是海量並行計算，這是 GPU 的強項。但代理並非簡單的線性問答系統，它需要執行任務拆解、調用外部工具、讀寫數據庫、管理上下文緩存等複雜邏輯。這些編排、調度與工具調用的工作主要在 CPU 上完成。

研究顯示，在代理的工作負載中，CPU 處理環節竟占了總延遲的 50% 到 90%。

因此，AI 伺服器的配置比例正在發生質變。過去「1 顆 CPU 搭配 8 顆 GPU」的配置，隨著工作負載轉向，正朝向 1:4 甚至 1:1 的配比演進。

輝達劍指 2000 億美元市場

為了消除外部組件對 GPU 效率的拖累，輝達推出了首款自研數據中心 CPU —— Vera。這顆處理器搭載 88 個自研 Olympus 核心，採用空間多線程技術，專為代理 AI 的編排與長上下文管理設計。黃仁勳看好這將帶領輝達切入一個規模高達 2,000 億美元 的 CPU 市場。

此外，輝達也同步進軍消費端 PC 市場，推出與聯發科合作的 RTX Spark 處理器。這款晶片採用統一記憶體架構，讓個人電腦能 24 小時不間斷地在本地執行 AI 代理任務，重新定義了 PC 作為「需求執行設備」的角色。

AMD 與 Intel 的強勢回應

面對 CPU 市場的復興，傳統巨頭也不遑多讓。AMD(AMD-US) 執行長蘇姿丰強調，業界此前低估了 CPU 的價值，並預測未來五年數據中心 CPU 市場的年複合成長率將超過 35%。AMD 目前正積極推進代號為 Venice 的第六代 EPYC 處理器，這將是業界首款在台積電 2 奈米製程量產的高性能晶片。

英特爾 (INTC-US) 則在 2026 年第一季繳出亮眼成績單，淨利潤同比暴增 156%。執行長陳立武表示，基於最新 Intel 3 與 Intel 18A 製程的產品已進入量產爬坡階段，但目前市場需求旺盛，依然處於供不應求的狀態。

AI 越火，電腦可能越貴

儘管黃仁勳表示輝達已確保了足以支持「非常健壯成長」的供應量，但整體產業鏈仍面臨結構性的供應緊張。由於 GPU 訂單的利潤更高，擠壓了通用 CPU 的代工配額，導致伺服器 CPU 的交付周期大幅拉長。