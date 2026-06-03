鉅亨網新聞中心 2026-06-03 22:47

隨著 2026 年台北國際電腦展 (Computex 2026) 舉辦，摩根士丹利最新研報揭示了主導未來幾年科技投資邏輯的三大核心信號：代理式 AI(Agentic AI) 的崛起、台積電產能的確定性，以及聯發科與輝達聯手的 AI PC 晶片。

Computex 2026釋放三大信號：代理式AI崛起、AI PC 晶片大戰與供需仍偏緊(圖:shutterstock)

代理式 AI 成為新焦點

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今年 Computex 最顯著的信號之一，是 AI 的發展重心正從「生成式 AI」快速轉向「代理式 AI」。業界一致認為，未來的 PC 將成為執行 AI 代理的核心平台，處理更具安全性與個人化的需求。

在此趨勢下，Arm 架構被視為支撐代理式 AI 的核心基礎。

輝達 (NVDA-US)、Arm(ARM-US) 與高通 (QCOM-US) 在主題演講中均強調了基於 Arm 架構的服務器 CPU 之重要性。特別是輝達推出的 Vera CPU，其性能達到高端 x86 CPU 的 1.8 倍，預計將創造高達 200 億美元的營收。目前供應鏈已準備了約 250 萬至 400 萬顆的備貨，顯示出市場對高效能 Arm 運算能力的強勁需求。

AI PC 晶片戰火點燃

邊緣 AI 計算的必要性在本次大會中得到證實。輝達聯手聯發科正式推出 RTX Sparks AI PC 晶片 (N1X)，直接挑戰高通在 Windows on Arm(WoA) 領域的地位。這款由聯發科提供 20 核 Grace CPU 的高端晶片，預計將於 2026 年第三季搭載於微星 (MSI) 與華碩 (ASUS) 的新設備中，配合微軟新一代 AI Windows 系統上市。

然而，這場戰爭並非只有高端市場。高通雖然面臨 N1X 的威脅，但憑藉其已建立擁有超過 4,600 個原生應用的生態系統，展現出強大的競爭護城河。

高通更採取「向下紮根」策略，推出鎖定 300 至 500 美元市場的 Snapdragon C 平台，試圖在教育及新興市場中取代英特爾 (INTC-US) 的入門級地位。根據大摩預測，高端 N1X 晶片的 AI PC 定價可能高達 2,899 美元，而搭載 N1 型號的 PC 則約 1,799 美元。

台積電供需偏緊態勢持續至 2027 年

對於市場最擔心的算力瓶頸，輝達釋放了關鍵的定心丸。輝達確認已鎖定充足的台積電 (TSMC) 產能，足以支撐其至 2027 年的強勁增長。儘管供應鏈正積極擴產，但大會釋出的信號顯示，到 2027 年市場需求仍將超越供應，處於供不應求的緊缺狀態。

這意味著整個 AI GPU 供應鏈，包括負責封裝的日月光 (ASE)、測試的京元電子 (KYEC)、設備商旺矽 (MPI) 以及提供關鍵組件的旺宏 (Macronix)，都將持續受益於這種長期的供需錯配。