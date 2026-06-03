微軟Build 2026推出Windows「夢幻神機」！把你的PC變成AI代理工作站

鉅亨網新聞中心 2026-06-03 13:50

微軟 (MSFT-US) 年度開發者大會 Build 2026 被外界視為微軟向外界宣示「我不只是 OpenAI 的雲端服務商」的關鍵時刻。從自研 AI 模型、本地端算力裝置，到企業治理平台，微軟端出一整套完整生態，試圖將 AI 產業的主導權從模型公司手中，拉回平台業者。

微軟Build 2026推出Windows「夢幻神機」。(圖：REUTERS/TPG)

微軟自研模型發布， MAI 補上 AI 供應鏈關鍵一環

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發布會最受矚目的焦點，是微軟自研模型家族 MAI 的正式亮相。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，Microsoft Foundry 目前已收錄逾 11,000 個模型，涵蓋 OpenAI、Anthropic 及微軟自研的 MAI 系列。

此次一口氣推出七款新模型，涵蓋推理、程式碼、圖像、語音與語音轉錄等多個領域。

旗艦推理模型 MAI Thinking 1 採用稀疏 MoE 架構，活躍參數規模達 350 億，總參數約 1 兆，支援 256K token 長度上下文，約可容納 600 頁文件內容。

微軟 AI 負責人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）強調，該模型訓練資料均來自合規授權的乾淨資料，預訓練階段更排除了 AI 生成內容。

程式碼模型 MAI Code 1 Flash 則直接劍指競品，微軟拿它與 Anthropic 的 Claude Haiku 4.5 正面比拼。

在 SWE Bench Pro 基準測試中，MAI Code 1 Flash 拿下 51.2% 的成績，大幅領先後者的 35.2%，並已開始向 GitHub Copilot 個人用戶推出。

此外，影像和語音模型也被納入 MAI 體系。

MAI Image 2.5 和 Flash 版本支援文字生成圖像和圖像編輯，已經進入 PowerPoint，並將擴展到 OneDrive 和 Foundry。

MAI Transcribe 1.5 支援 43 種語言，微軟稱其速度達到競品 5 倍，正在整合到 GitHub、Teams、Copilot 和 Dynamics 365 Contact Center。

MAI Voice 2 支援 15 種語言，可透過短樣本適應聲音，同時內建防濫用保護；低成本版本 MAI Voice 2 Flash 也在計畫中。

此外，微軟也把 MAI 模型和自己的晶片連結起來。 MAI Thinking 1 已針對 Maia 200 最佳化，端對端運行 MAI 模型時，還能獲得 1.4 倍每瓦效能提升。

PC 化身 AI 工作站，黃仁勳喊話「個人 AI」時代來臨

除了自研模型之外，微軟此次也將焦點放在本地端 AI 運算能力，試圖讓個人電腦從單純的運算工具，進化為能自主執行任務的 AI 平台。

其中最受關注的硬體產品之一，便是全新亮相的 Surface RTX Spark Dev Box。微軟執行長納德拉將其形容為專為開發者打造的「夢幻神機」，搭載可提供 1 Petaflop AI 運算效能的硬體平台，配備 20 核心 CPU 與 128GB 統一記憶體，預計於今年秋季正式上市。

這款裝置建立在輝達 (NVDA-US) RTX Spark 平台之上。RTX Spark 被視為新一代 PC 架構的重要嘗試，將 CPU、GPU 與 AI 加速能力整合至單一 SoC 晶片，同時採用統一記憶體設計，並支援動態度量信任根（DRTM）安全啟動技術，以兼顧效能與資安需求。

發表會上，輝達執行長黃仁勳也透過視訊方式參與。他指出，PC 正逐步從「個人電腦」邁向「個人 AI」的新階段。未來即使使用者不在電腦旁，也能透過訊息指派工作，由本機 AI 代理自動執行程式開發、工具調用、內容設計等任務，並持續回報進度與結果。

這代表 PC 的角色正在改變。它不再只是等待使用者操作的設備，而是能夠持續運作、主動執行工作的智慧助手。

為了配合這種新型態工作模式，微軟也替 Surface RTX Spark Dev Box 預載經過開發環境最佳化的 Windows 11 Pro，內建 VS Code、WSL、PowerShell 7、GitHub Copilot 及 Coreutils for Windows 等常用工具。

現場展示顯示，系統介面採取更精簡的設計思維，預設移除新聞資訊流、Widget 彈窗及多餘通知，並採用深色主題。

最新 Windows Insider 版本更導入垂直任務列設計，進一步優化開發體驗，同時加強命令列工具與容器環境整合，使 Windows 在操作邏輯上更接近 Linux 開發環境。

硬體設計方面，Surface RTX Spark Dev Box 採用陽極氧化鋁材質打造的一體式 3D 列印機身，配置超過 1,000 個散熱孔，熱設計功耗達 100 瓦。

連接介面則涵蓋 USB-C、USB-A、HDMI、乙太網路及 3.5 毫米耳機孔。

代理需要全新入口，微軟探索下一代 AI 裝置形態

分析指出，如果說 Surface RTX Spark Dev Box 是專為開發者打造的 AI 工作站，那麼 Project Solara 則更像是微軟對未來代理終端設備的一次前瞻性實驗，使未來的個人運算不再侷限於單一電腦，而是由多種裝置共同協作組成的智慧工作環境。

在展示中，微軟提出了兩種不同的 AI 代理設備概念。

第一種是放置於辦公桌上的固定式工作終端，採用聯發科 (2454-TW) 處理器平台。當使用者靠近設備時，系統會透過安全驗證辨識身份，並自動載入專屬的代理工作空間，讓使用者直接存取基於 Work IQ 的 Microsoft 365 Copilot。

該裝置不僅能顯示每日待辦事項與重要資訊，也支援透過觸控或語音方式將工作交由代理處理。

此外，它還能作為 Windows PC 的延伸控制介面，或透過 Windows 365 連接雲端電腦（Cloud PC）。整體而言，這類設備更像是企業辦公桌上的 AI 控制中心，整合身份驗證、任務管理、語音互動、Copilot 服務以及雲端桌面存取等功能。

另一種則是面向行動工作者的穿戴式數位識別證，搭載高通可穿戴平台，強調隨身 AI 助理能力。

在現場示範中，使用者透過指紋驗證解鎖裝置後，要求 Copilot 協助蒐集社群媒體貼文所需素材。設備負責拍攝現場畫面，而代理則自動完成鏡頭篩選、畫面優化與內容整理，並將結果同步分享給本人及團隊成員進行審閱。

微軟同時展示了醫療應用情境。例如護理人員可透過該設備進行免持語音紀錄、自動辨識不同說話者、核對病患生命徵象，以及掃描藥品並驗證照護流程。

值得注意的是，這些產品目前仍屬於概念性參考設計，而非即將上市的最終產品。

微軟強調，智慧手機與個人電腦未來依然會扮演重要角色，但部分工作場景需要更貼近使用者本身、所在空間以及各類感測器，因此將催生全新的代理裝置類型。

個人 AI 代理進企業，安全護欄成核心賣點

在個人 AI 代理的企業化管理上，微軟展示了適用於 OpenClaw 的 Windows 套件。知名開發者 、「龍蝦之父」Peter Steinberger 現身站台，說明 OpenClaw 已與微軟、GitHub、OpenAI、輝達等團隊合作，重新設計存取控制機制。

權限不再只有「全開」或「全關」，企業可細粒度設定哪些資料夾唯讀、哪些可寫、哪些對 AI 代理完全隱藏。

現場測試中，系統要求 OpenClaw 刪除桌面上全部檔案，在關閉自身安全層後，仍因桌面資料夾被設為唯讀而無法執行，94 張圖片完整保留，展現出系統層級管控的實際效果。

AI 下半場，微軟劍指 AI 平台核心入口

除了硬體產品與 Windows 平台更新之外，微軟此次也同步推出一系列圍繞 AI 代理生態系的軟體與服務，進一步擴大其企業 AI 版圖。

在開發工具方面，微軟發布全新的 GitHub Copilot App。與傳統程式碼助手不同，這項產品更像是一個 AI 代理協作管理平台，允許開發者同時啟動多個 Issue 任務，並透過 Git Worktree 將不同工作區隔離，讓多個 AI 代理能夠並行開發、互不干擾。

為了解決團隊協作中的管理問題，微軟還推出 AI 代理 Merge。這項工具可自動追蹤 Pull Request（PR）的持續整合測試結果、程式碼審查進度以及合併衝突情況。

同時亮相的還有 Raven，一套以 AI 代理為核心設計理念的軟體開發套件（SDK）。Raven 可串接各類 Backend-as-a-Service（BaaS）平台，協助開發者快速處理身份驗證、資料儲存、資料庫架構管理等後端基礎設施問題。

Web IQ：讓 AI 代理擁有即時世界知識

若要讓 AI 代理真正融入企業工作流程，僅依賴模型本身的知識遠遠不足，還必須持續取得外部資訊與企業內部數據。

為此，微軟推出 Web IQ，作為 AI 代理的即時知識層。該系統能夠連接網頁、新聞、圖片與影片等多種資訊來源，並採取模型無關架構設計，同時原生支援 MCP（Model Context Protocol），可與各類 AI 代理執行環境整合。

Copilot 從聊天工具升級為工作平台

納德拉表示，今年夏季起，微軟將把 Chat、Cowork 與 Code 等功能整合至同一個 Copilot 平台，進一步將 Copilot 打造成統一的 AI 工作入口。

微軟也同步公布全新的 Autopilots 概念。首款產品 Scout 將率先向 Copilot Frontier 用戶開放，能夠直接參與 Teams 群組對話及 Outlook 郵件討論串。

Agent 365：企業級 AI 代理治理平台

在企業管理層面，微軟推出 Agent 365，專門負責 AI 代理的身份管理、權限控制、存取治理與法規遵循。

Agent 365 可與 Microsoft Entra、Microsoft Defender 以及 Microsoft Purview 整合，提供完整的安全與治理機制。

更重要的是，該平台不侷限於微軟自家生態。無論 AI 代理部署於 Microsoft Azure、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud（GCP），或採用不同框架建構，都能納入 Agent 365 統一管理。

Microsoft Discovery：把科研流程交給 AI 代理

除了商業應用，微軟也將 AI 代理技術延伸至科研領域，推出全新平台 Microsoft Discovery。

納德拉將其定位為面向科學研究的 AI 代理平台，希望將文獻分析、候選方案生成、模擬運算、實驗設計以及自動化實驗室設備串聯起來，形成完整且連續的科研工作流。

Majorana 2 登場，量子運算再向前一步

發布會尾聲，微軟正式發表新一代量子晶片 Majorana 2。

根據微軟公布的數據，Majorana 2 的量子位元平均存活時間已提升至約 20 秒，最佳情況下接近 1 分鐘，相較前代提升約千倍。