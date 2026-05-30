鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (29 日) 表示，剛上任的聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 不會面臨要求降息的政治壓力。
貝森特在加州舉行的雷根國家經濟論壇 (Reagan National Economic Forum) 上，被問及是否認同美國總統川普希望華許保持獨立性的說法時，回答：「百分之百認同。」
貝森特透露，本周曾與華許共進早餐，並形容，「Fed 迎來了嶄新的一天。」
他表示，「這是一場更新與改變，而改變是好事。我認為我們將看到一位新的掌舵者上任帶來的改變。」
預期 Fed 將告別前瞻指引
貝森特表示，雖然不想替華許預先發言，但他預期新任主席將取消「前瞻指引」(forward guidance) 政策，即 Fed 官員透過公開談話，向市場明確傳達未來利率決策方向。
貝森特表示，「我也認為 Fed 將重新回歸問責與公信力等基本原則。」
貝森特認為，儘管目前通膨與利率仍偏高，但現在正是華許接掌 Fed 的好時機。他提到，「許多媒體喜歡用危言聳聽的方式報導，而我 35 年華爾街生涯如果有任何成功經驗，通常都是做與報紙頭版相反的事情。」
目前債券市場預估 Fed 今年將升息 1 碼。Fed 官員目前傾向按兵不動，但正密切關注通膨壓力是否進一步擴散，以判斷是否需要再度升息。
貝森特指出，美國公債殖利率正好在華許上周五宣誓就任 Fed 主席前一天見頂。「我不是說這是因果關係還是巧合，但利率確實是在華許主席宣誓就職前一天觸頂。」
在華許的宣誓典禮上，川普表示，「我希望凱文 (華許) 能完全獨立。不要看我，也不要看任何人，只要按照自己的想法做事，並把工作做好。」
最新通膨數據顯示，華許面臨的挑戰並不輕鬆。4 月美國消費者物價年增率接近 4%，且通膨壓力似乎正在擴大，因能源價格上漲推高企業成本，並逐漸轉嫁給消費者。同時，美國 4 月批發價格年增 6%，主要也是受到能源價格上漲帶動。
目前兩年期美國公債殖利率已較 Fed 基準利率區間 (3.5% 至 3.75%) 高出 25 個基點，顯示市場仍在反映升息可能性。儘管如此，交易員認為 Fed 在 12 月升息的機率約為 36%。
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