鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 09:30

《Yahoo Finance》報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (29 日) 表示，剛上任的聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 不會面臨要求降息的政治壓力。

貝森特在加州舉行的雷根國家經濟論壇 (Reagan National Economic Forum) 上，被問及是否認同美國總統川普希望華許保持獨立性的說法時，回答：「百分之百認同。」

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貝森特透露，本周曾與華許共進早餐，並形容，「Fed 迎來了嶄新的一天。」

他表示，「這是一場更新與改變，而改變是好事。我認為我們將看到一位新的掌舵者上任帶來的改變。」

預期 Fed 將告別前瞻指引

貝森特表示，雖然不想替華許預先發言，但他預期新任主席將取消「前瞻指引」(forward guidance) 政策，即 Fed 官員透過公開談話，向市場明確傳達未來利率決策方向。

貝森特表示，「我也認為 Fed 將重新回歸問責與公信力等基本原則。」

貝森特認為，儘管目前通膨與利率仍偏高，但現在正是華許接掌 Fed 的好時機。他提到，「許多媒體喜歡用危言聳聽的方式報導，而我 35 年華爾街生涯如果有任何成功經驗，通常都是做與報紙頭版相反的事情。」

目前債券市場預估 Fed 今年將升息 1 碼。Fed 官員目前傾向按兵不動，但正密切關注通膨壓力是否進一步擴散，以判斷是否需要再度升息。

貝森特指出，美國公債殖利率正好在華許上周五宣誓就任 Fed 主席前一天見頂。「我不是說這是因果關係還是巧合，但利率確實是在華許主席宣誓就職前一天觸頂。」

在華許的宣誓典禮上，川普表示，「我希望凱文 (華許) 能完全獨立。不要看我，也不要看任何人，只要按照自己的想法做事，並把工作做好。」

最新通膨數據顯示，華許面臨的挑戰並不輕鬆。4 月美國消費者物價年增率接近 4%，且通膨壓力似乎正在擴大，因能源價格上漲推高企業成本，並逐漸轉嫁給消費者。同時，美國 4 月批發價格年增 6%，主要也是受到能源價格上漲帶動。