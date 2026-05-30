鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 13:06

根據《The Motley Fool》報導，比特幣自 2025 年 10 月初創下高點以來，已下跌超過 40%。在此同時，許多全球資產和市場卻持續大漲，讓投資人承受不小壓力。

‌



在比特幣與其他市場走勢明顯背離的情況下，市場開始出現「比特幣是否已經失去投資價值」的討論，不少投資人提出三大理由，認為這次比特幣可能真的迎來終結時刻。

以下是《The Motley Fool》針對當前三大質疑的逐一檢視。

一、「單一買家」隱憂

比特幣財庫公司微策略 (MSTR-US) 目前持有約 84 萬 3,738 枚比特幣，占最大供應量的 4%，且目標上看 100 萬枚。

不過，分析稱，此一憂慮或有誇大之嫌。微策略的需求僅占比特幣淨流入量的 7% 至 9%，遠稱不上壟斷。

相較之下，更值得警惕的訊號可能來自比特幣 ETF 近期的疲弱表現。追蹤比特幣現貨價格的現貨 ETF（Spot Bitcoin ETFs）在 5 月底出現 15 億美元資金淨流出，創下 2026 年以來最嚴重的一波資金撤離。

二、踏空多頭行情

2025 年 10 月 10 日，加密市場爆發史上最大單日閃崩，逾 190 億美元槓桿部位遭強制平倉，比特幣在數小時內從 12.2 萬美元暴跌至 10.5 萬美元以下，此後始終未能收復失地。

雪上加霜的是，SPDR 標準普爾 500 指數 ETF(SPY-US) 隨後卻一路創下歷史新高，過去一年累計漲幅近 27%，與比特幣的走勢形成鮮明對比。

進入 2026 年後，比特幣相對於標普 500 指數的表現持續惡化，其與標普 500 的相關性甚至由正轉負。

三、隱私幣崛起的威脅

隱私幣 Zcash 近幾個月出現了加密貨幣市場最戲劇性的反彈之一。其價格從 2024 年中接近 16 美元的歷史低點，一路飆升至 5 月 28 日的 574 美元。

Zcash 本質上可被視為比特幣的「隱私版」。它沿用了與比特幣相似的供應機制，但額外提供可選的隱私功能，允許用戶隱藏錢包餘額以及交易細節。因此，近期吸引了大量關注與資金流入，甚至有人推測未來有機會超越比特幣。

然而，Zcash 距離撼動比特幣地位仍有很長一段距離。Zcash 目前市值約為 95 億美元，不及比特幣 1.5 兆美元的 1%，且自 2016 年問世以來，從未接近比特幣的採用規模。