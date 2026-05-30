鉅亨網編譯莊閔棻
儘管全球多數資產強勁上漲，比特幣自去年高點已重挫逾四成，悲觀論調再度甚囂塵上。
根據《The Motley Fool》報導，比特幣自 2025 年 10 月初創下高點以來，已下跌超過 40%。在此同時，許多全球資產和市場卻持續大漲，讓投資人承受不小壓力。
在比特幣與其他市場走勢明顯背離的情況下，市場開始出現「比特幣是否已經失去投資價值」的討論，不少投資人提出三大理由，認為這次比特幣可能真的迎來終結時刻。
不過，報導稱，回顧過去十餘年發展歷程，「比特幣已死」的論調曾多次出現，但迄今所有相關預測最終都被證明言之過早。
以下是《The Motley Fool》針對當前三大質疑的逐一檢視。
比特幣最初被設計為去中心化、政府無法增發的中立價值儲存工具，但部分機構的大規模囤幣行為，如今引發外界疑慮。
比特幣財庫公司微策略 (MSTR-US) 目前持有約 84 萬 3,738 枚比特幣，占最大供應量的 4%，且目標上看 100 萬枚。
外界擔憂，若這隻「大鯨魚」停止買進甚至轉而拋售，幣價恐將重挫，該公司執行董事長近期也首度暗示，公司未來可能首度出售部分比特幣持倉。
不過，分析稱，此一憂慮或有誇大之嫌。微策略的需求僅占比特幣淨流入量的 7% 至 9%，遠稱不上壟斷。
相較之下，更值得警惕的訊號可能來自比特幣 ETF 近期的疲弱表現。追蹤比特幣現貨價格的現貨 ETF（Spot Bitcoin ETFs）在 5 月底出現 15 億美元資金淨流出，創下 2026 年以來最嚴重的一波資金撤離。
2025 年 10 月 10 日，加密市場爆發史上最大單日閃崩，逾 190 億美元槓桿部位遭強制平倉，比特幣在數小時內從 12.2 萬美元暴跌至 10.5 萬美元以下，此後始終未能收復失地。
雪上加霜的是，SPDR 標準普爾 500 指數 ETF(SPY-US) 隨後卻一路創下歷史新高，過去一年累計漲幅近 27%，與比特幣的走勢形成鮮明對比。
分析指出，在健康的牛市環境中，加密貨幣和科技股等風險資產通常會同步上漲。然而，實際情況卻恰恰相反。
這種現象被視為一種看空的「脫鉤」訊號，代表資金正主動遠離比特幣，因為投資人認為其他市場提供了更佳的風險報酬比。
分析稱，歷史上比特幣與大盤的背離終究會收斂，但前提是它依然能在市場中站穩腳跟。
比特幣的一項先天缺陷在於，所有交易紀錄都公開透明、可供追蹤。因此，部分人認為，若有同樣具備價值儲存功能、但能提供更高隱私性的替代品崛起，將對比特幣的生存構成重大威脅，而這一疑慮並非空穴來風。
隱私幣 Zcash 近幾個月出現了加密貨幣市場最戲劇性的反彈之一。其價格從 2024 年中接近 16 美元的歷史低點，一路飆升至 5 月 28 日的 574 美元。
Zcash 本質上可被視為比特幣的「隱私版」。它沿用了與比特幣相似的供應機制，但額外提供可選的隱私功能，允許用戶隱藏錢包餘額以及交易細節。因此，近期吸引了大量關注與資金流入，甚至有人推測未來有機會超越比特幣。
然而，Zcash 距離撼動比特幣地位仍有很長一段距離。Zcash 目前市值約為 95 億美元，不及比特幣 1.5 兆美元的 1%，且自 2016 年問世以來，從未接近比特幣的採用規模。
事實上，隱私資產與非隱私資產本可並存於同一投資組合，以一方的強勢行情來宣判另一方的死刑，未免言過其實。
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