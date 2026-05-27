FIFA球迷恐難入境美國？川普政府擬「停止」紐約、洛杉磯等9大機場國際通關

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 12:42

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，川普政府正研擬計畫，考慮停止在拒絕配合移民執法的「庇護城市」主要機場處理國際旅客及貨物通關業務，恐對下月即將登場的 FIFA 世界盃造成嚴重衝擊。

川普政府擬「停止」紐約、洛杉磯等9大機場國際通關。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，穆林週二（26 日）接受《福斯新聞》專訪時透露，他已就此議題與白宮官員會商，但強調目前尚未做出最終決定。

‌



他表示：「雖然尚未啟動，但我們目前正在研擬相關計畫。我們不應該繼續在那些城市處理國際航班入境業務。」

他直指，這些地方「當地激進的左派民主黨人不允許我們履行職責、執行聯邦法律」。

美國司法部公布的「庇護城市」名單涵蓋多個擁有大型國際機場的都市，包括波士頓、丹佛、費城、芝加哥、洛杉磯、紐約、紐瓦克、西雅圖及舊金山。

穆林最初於 4 月在一場涉及其部門預算的爭議中首次公開提出這項威脅，但他在週二表示，該構想目前正被積極考慮。

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）代表各大航空公司、旅館、租車業者等旅遊相關企業，日前證實其代表已與穆林會面。

協會表示，穆林「確認了他先前的說法，即政府正考慮從特定庇護城市的國際機場撤離海關及邊境保護局人員」，並警告此舉將對仰賴國際旅客的旅遊產業及地方社區造成毀滅性衝擊。

代表主要客貨運航空公司的產業組織「美國航空業者協會」（Airlines for America）亦指出，削減主要機場的海關人力，將嚴重干擾航空公司、旅客及國際貨運的正常運作。

此一政策走向的時機格外引人關注。數百萬名外國旅客預計將於下月湧入美國，出席即將開幕的 FIFA 世界盃賽事。統計顯示，光是紐約地區的三大機場，去年的國際旅客人次便已超過五千萬。