習近平訪美前 美媒披露：川普、賴清德通話暫無望

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-30 09:29

據《CBS News》29 日（周五）報導，多位知情人士透露，在中國國家主席習近平今年秋季訪問美國之前，美國總統川普預料不會與賴清德總統通話。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普本月早些時候訪問中國時，習近平曾向他發出警告，稱台灣問題如果處理不當，可能會演變成「非常危險的局面」。

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川普在 5 月中旬兩度引發國際媒體高度關注，當時他暗示，在決定是否對台出售新一波防禦性武器之前，他會先與賴清德交談。

「我會和他談談。」川普上周被記者問及是否會在批准軍售前與賴清德通話時表示。

川普兩周前在「空軍 1 號」上也曾提及：「我必須和目前正在治理台灣的那個人談談，你知道他是誰。」

據《CBS News》報導，台灣駐美實質大使館──駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）在聲明中表示：「台灣與美國保持公開且順暢的溝通，美國政府也重申長期以來的對台政策保持不變，並支持維持現狀以及台海和平穩定。」