鉅亨網編譯段智恆 2026-05-28 20:30

法拉利 (Ferrari)(RACE-US) 執行長維納 (Benedetto Vigna) 周四 (28 日) 表示，儘管品牌首款純電動車「Luce」自亮相後引發外界批評，甚至拖累股價下跌，但目前已接獲來自既有客戶與新客戶的訂單，顯示市場對這款新車仍具高度興趣。

被嫌不像法拉利！CEO：63萬美元純電超跑仍有人搶下單(圖：REUTERS/TPG)

法拉利本周首度完整公開 Luce 車款。這款售價約 55 萬歐元、折合約 63.9 萬美元的純電動車，採用四門五人座設計，外型與傳統法拉利跑車風格差異明顯，也因此引發不少爭議。部分評論甚至將其與市面既有電動車相提並論，市場反應偏向負面，法拉利股價也隨之走跌。

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不過，維納在義大利摩德納 (Modena) 活動上強調，Luce 與其他車廠推出的電動車完全不同，「你必須親眼看到、親自駕駛，才能理解這款車並非抄襲，無論內裝、外觀還是性能都不一樣。」

總部位於馬拉內羅 (Maranello) 的法拉利，長年以高性能燃油跑車聞名，Luce 也象徵品牌正式跨入純電時代的重要轉折。不過，曾於 2014 年離開法拉利的前董事長蒙特澤莫羅 (Luca Cordero di Montezemolo) 則批評，這款車可能正在摧毀法拉利多年建立的傳奇地位。

Luce 由前蘋果 (AAPL-US) 首席產品設計師艾夫 (Jony Ive) 主導設計，除了車體造型引發討論外，市場也關注法拉利客戶是否願意接受純電超跑產品。

對此，維納表示，真正的答案仍取決於客戶，而目前已有不少人下訂，「看看那些寫信給我們、向我們下單的人，其中有些是既有客戶，也有一些是新客戶。」

他也坦言，法拉利可能過度曝光這款新車。Luce 採分階段方式歷時數月逐步公開，或許讓部分市場誤以為法拉利將全面轉向純電動車。