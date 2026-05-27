鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-27 08:08

美媒週二 (26 日) 報導，美國低調恢復荷姆茲海峽護航行動，不過美軍隨後否認，強調「自由計畫」(Project Freedom) 尚未重啟，顯示荷姆茲海峽航運風險仍未真正解除。

《華爾街日報》報導指出，美軍艦艇曾成功引導一艘希臘船東擁有、載運 200 萬桶原油的超級油輪穿越荷姆茲海峽瓶頸航道。該船自 3 月初以來一直滯留波斯灣，目前正駛往印度卸貨。

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報導還提到，五角大廈正規劃類似保護航道，協助約十艘被列為優先的商業船舶脫困，包括油輪與貨櫃船，相關船隻據稱自 3 月初起受困於區域內。

不過，一名美國官員反駁，美國海軍並未重新啟動「自由計畫」，否認美軍已恢復引導商船通過伊朗沿岸海域。

美國中央司令部 (CENTCOM) 緊接著也在 X 平台發文澄清，《華爾街日報》有關美國重啟「自由計畫」的報導並不正確，美軍目前未護送商船穿越荷姆茲海峽，僅維持一般性聯絡與航行協調。

換言之，美方承認仍與區域商船保持溝通，但否認已恢復正式軍事護航任務。

「自由計畫」原本被視為川普政府在「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 結束後，對伊朗衝突第二階段的重要部署，目的在打破海上僵局。

該計畫主要目標是協助超過 1,500 艘中立商船及約 2.3 萬名船員安全撤離波斯灣。當時伊朗封鎖措施一度影響全球約五分之一海運原油供應，大量船舶受困。

然而，「自由計畫」啟動後僅持續約 36 小時便突然停止。

五角大廈當時稱暫停行動屬於雙方「共同協議」，目的在替外交談判與國際斡旋爭取空間，希望推動永久和平協議，但也使數百艘商船持續滯留在高度不確定的地緣政治環境中。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍週二 (26 日) 表示，過去 24 小時已有 25 艘船舶獲准通過荷姆茲海峽，包括油輪、貨櫃船與其他商船，並稱相關航行均在伊朗協調與安全保障下完成。

儘管已有部分船舶恢復通行，但市場人士認為，荷姆茲海峽距離恢復正常仍有一段距離。目前商船流量仍低於衝突前水準，部分大型船舶甚至關閉 AIS 自動識別系統，以降低遭追蹤風險。