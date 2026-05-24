鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-25 04:51

《Axios》週日 (24 日) 報導指出，美國總統川普週六 (23 日) 與多個阿拉伯及穆斯林國家領袖通話時表示，若美伊達成結束戰爭協議，希望相關國家進一步與以色列簽署和平協議，加入《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，推動關係正常化。

川普正推動伊朗戰爭後的中東新布局。據兩名直接知情的美國官員透露，川普當天與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林等國領袖討論正在形成的伊朗協議。

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報導指出，川普在通話中表示，待伊朗戰爭結束後，希望所有尚未加入《亞伯拉罕協議》、或尚未與以色列建立正式外交關係的國家，與以色列展開關係正常化。

《亞伯拉罕協議》由川普第一任期政府促成，目標是推動以色列與部分阿拉伯及穆斯林國家關係正常化。

知情人士透露，尤其是沙烏地阿拉伯、卡達及巴基斯坦等尚未與以色列建交的國家領袖，對川普突然提出此要求感到意外，通話時一度陷入沉默，川普甚至開玩笑詢問「大家還在線上嗎？」

消息人士指出，川普隨後表示，白宮顧問庫許納 (Jared Kushner) 與中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 將在未來數週持續推動相關議題。

川普週日也在 Truth Social 發文表示，感謝中東各國支持與合作，並稱這項合作將因更多國家加入《亞伯拉罕協議》而進一步深化。

報導指出，川普目前最重要目標之一，是推動沙烏地阿拉伯與以色列達成歷史性和解協議。不過，受區域局勢、以色列即將舉行大選，以及巴勒斯坦建國議題影響，短期內取得突破仍具挑戰。

沙國目前仍堅持，以色列必須承諾建立具時程且不可逆的巴勒斯坦建國方案，才會推進雙方關係正常化，但以色列政府拒絕相關條件。

此外，川普也拋出伊朗未來加入《亞伯拉罕協議》的構想，但若要成真，德黑蘭必須承認以色列，而伊朗長期以來始終拒絕此事。

國際政策中心 (Center for International Policy) 分析師、前美國參議員 Bernie Sanders 外交政策顧問 Matt Duss 日前撰文指出，《亞伯拉罕協議》「帶來危險且適得其反的效果」，認為以色列與波斯灣國家的軍事合作，反而導致更具風險與挑釁性的行動。