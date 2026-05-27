鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 10:10

美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 周二 (26 日) 表示，美國政府將就哪些中國商品可適用較低關稅徵求公眾意見，並指出，美國對中關稅水準很可能將「長期高於其他國家」。

華府與北京已同意成立聯合「貿易理事會」(Board of Trade)，初步將針對約 300 億美元的非戰略性商品，研議降低或取消雙邊關稅。格里爾表示，相關公告將很快發布。

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被問及川普會後，美方除了獲得 200 架波音飛機訂單與 170 億美元農產品採購承諾之外，還取得什麼成果時，格里爾回答：「我得以保留對中國的關稅，這相當棒。」

格里爾並指出，美國對中國商品的關稅水準，很可能將長期高於其他國家。

他表示，美方「已接受不會出現某種全面性改革來改變中國政治體制及其經濟運作模式的事實，但我們可以進行某種程度的管理式貿易 (managed trade)。」

這項採購承諾，將使中國對美國農產品進口接近歷史高點，但若要真正履行，北京可能必須取消在貿易戰期間對美國商品加徵的關稅。

格里爾也表示，在中美元首峰會前，外界一度認為川普可能做出重大讓步，但實際上並未發生。