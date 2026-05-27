卡達LNG產能重傷恐拖五年 泰國轉向美國擬簽15年以上天然氣長約

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 12:50

兩名消息人士透露，美國與泰國正洽談新的液化天然氣 (LNG) 長期供應協議，原因是美、以對伊朗發動戰爭後，身為關鍵出口國的卡達 LNG 設施遭波及並受損，讓雙方談判進度明顯加快。

卡達LNG產能重傷恐拖五年 泰國擬與美國簽15年以上天然氣長約 (圖:Shutterstock)

消息人士指出，目前協商核心是一項具約束力的長期協議，將由美國 LNG 生產商 Venture Global(VG-US) 與泰國國家石油公司 (PTT) 簽署。由於議題敏感，消息人士要求匿名。

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知情人士並未透露新合約涉及的供應量與年限，但 LNG 長約通常長達 15 年以上。

在川普政府與泰國進行貿易談判後，根據雙方去年 10 月發布的聯合聲明，泰國企業每年將採購約 54 億美元的美國能源產品，包括 LNG、原油與乙烷。

而在美國與以色列 2 月 28 日聯手攻擊伊朗、引爆中東戰火之後，伊朗立即報復性打擊卡達拉斯拉凡 (Ras Laffan) 的 LNG 基礎設施，導致卡達約 17%、相當於每年 1280 萬公噸的 LNG 出口產能受損。

卡達是全球第二大 LNG 出口國，僅次於美國。QatarEnergy 執行長兼能源事務國務大臣曾表示，修復工程可能需要三到五年。

泰國是東南亞最大 LNG 進口國，近年持續尋求供應來源多元化，以逐步取代燃煤發電。泰國 Gulf Development 今年 1 月便與法國能源公司 Engie 簽署 15 年協議，為旗下發電廠取得 LNG 供應。

美國 LNG 最大出口商 Cheniere Energy(LNG-US)3 月曾表示，受戰爭影響，亞洲客戶已要求增加 LNG 供應。該公司目前正加速完成德州 Corpus Christi 廠兩座液化設備的建設工程。

此外，泰國 PTT 去年也與美商 Glenfarne 旗下阿拉斯加 LNG 計畫簽署協議，未來 20 年每年採購 200 萬公噸 LNG。