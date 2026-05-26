特斯拉股價走揚 投資人焦點轉向馬斯克另一家公司

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 06:00

《巴隆周刊》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股票周二 (26 日) 上漲，在假期後的交易開局中走高，投資人焦點仍放在 SpaceX 這家由馬斯克 (Elon Musk) 創立的另一家兆美元級公司。

特斯拉股價走揚，投資人焦點卻轉向馬斯克另一家公司(圖：Shutterstock)

這家電動車製造商股價上漲 1.8%，至 433.59 美元。同時標普 500 指數上漲 0.6%，道瓊工業指數下跌 0.2%。

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美國總統川普周一表示，與伊朗的談判「進展順利」後，許多股票周二早盤走高。然而，在美國周一晚間對伊朗南部目標發動攻擊後，國際油價在早盤上漲 2.8%，至每桶約 96 美元。

近期華爾街對特斯拉的討論相對平淡，市場更關注 SpaceX 即將進行的首次公開募股 (IPO)。

馬斯克創立的火箭公司即將迎來一場可能創下紀錄的 IPO，估值可能達到 2 兆美元。

SpaceX 上周公開了 IPO 註冊文件。近年來，特斯拉與 SpaceX 的合作關係愈來愈緊密。特斯拉持有約 1,900 萬股 SpaceX 股票，而後者也採購了特斯拉的服務。雙方還共同合作半導體晶圓廠及數位人工智慧助理等項目。

這也引發市場猜測，認為特斯拉與 SpaceX 未來可能合併。不過即使真的發生，市場普遍認為 SpaceX 仍會先完成 IPO。這場大型 IPO 同時引發疑慮：部分特斯拉投資人可能賣出特斯拉股票，轉而買進 SpaceX 股票，進而對特斯拉股價形成壓力。

這確實是一項風險，但最終發展仍難以預測，投資人還需要觀察兩家公司後續的業務進展。