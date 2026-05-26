鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 07:00

根據瑞銀最新發布的深度產業報告，儘管過去一、兩年中國互聯網類股股價表現稍顯落後，但在 AI 重塑大眾消費行為的浪潮下，具備「生態整合能力」與「全球擴張潛力」的企業，仍將迎來新一波增長契機。

報告同時強調，支撐 AI 發展的核心基礎設施—資料中心，將自今年下半年起進入加速擴張期，而中國完善的電力與算力協同體系，正是這場變革的獨特底氣。

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瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰指出，AI 正從根本上動搖互聯網行業過去依賴「算法撮合」與「流量分發」的商業模式。隨著 AI 對話窗口與智能體 (Agent) 成為新的流量入口，傳統搜尋與內容平台的地位受到挑戰。此外，用戶消費習慣正從長影音轉向短劇與短影音，迫使企業必須跳出單純賣流量的舊框架，轉向依託 AI 創造新價值。

投資方向上，瑞銀看好遊戲、文旅、大模型及跨境電商四大細分領域，並聚焦「競爭格局穩定、具全球擴張能力、AI 賦能下盈利韌性突出」的標的。

方錦聰特別提到，AI Token 需求的指數級增長，正推動雲端服務供應商 (CSP) 提高定價，國內雲端產業利潤率目前約 10%，有望向海外巨頭 (30%-40%) 靠攏。此外，78% 的企業已部署 AI，顯示企業端滲透率仍處於早期階段，長期空間廣闊。

在基礎設施層面，瑞銀大中華區通信及軟體行業分析師王心怡預估，中國資料中心需求將自 2026 年下半年顯著提速，全年增速有望超過 25%，對應 IT 算力規模約 4 GW。雖然 GPU 供給緊張導致部分訂單延至 2027 年交付，但隨著華為等國產算力產品量產加速及價格下調，供給端將逐步改善。

然而，行業仍面臨融資與電力配額兩大挑戰。王心怡指出，AI 資料中心建設成本是傳統雲端的數倍，動輒數百億元投資對資金實力要求極高。同時，國家「東數西算」工程對電力配額審批趨於謹慎，倒逼企業提升能效並向西部綠能豐沛地區遷移。

儘管如此，瑞銀認為，中國擁有全球獨特的競爭優勢，也就是高度一體化的電力與算力網絡。