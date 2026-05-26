鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 04:00

美國證交會 (SEC) 近日意外叫停一項擬議中的「創新豁免」計畫，該計畫原本旨在為代幣化股票交易提供廣泛監管豁免，此舉導致加密貨幣相關類股集體重挫。

儘管 Coinbase 股價上周五 (22 日) 下跌 4.4%，但該公司執行長 Brian Armstrong 並未因此氣餒，反而將此視為重新審視金融體系深層缺陷的契機。

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據知情人士透露，SEC 原定最快於本周發布這項豁免令，以加速推動代幣化股票交易。

反對者主要聚焦於三大隱憂：投資者權益保障不足、區塊鏈上所有權難以核實，以及未經授權的第三方擅自發行代幣的風險。

面對監管急煞車，Armstrong 公開勾勒出更宏觀的藍圖。他指出，現有金融體系在八大關鍵領域亟待現代化，包括現實世界資產代幣化、全天候全球交易、下一代穩定幣支付、AI 驅動的風控合規、開放協議與自託管錢包帶來的普惠金融、更便捷的資本形成，以及健全貨幣對抗通膨的保障。

Armstrong 堅信，房地產、股票、債券等資產終將遷移至鏈上，以實現即時結算、碎片化所有權與更高效的全球市場。

數據顯示，代幣化現實世界資產總值已激增至逾 340 億美元，其中代幣化股票超過 10 億美元，富蘭克林鄧普頓等資管巨頭仍持續推進相關合作。

對投資者而言，SEC 的延遲雖重置了時間表，但未動搖核心邏輯。