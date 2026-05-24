鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 09:20

根據《路透》報導，隨著企業與各界加速佈局 AI 代理，即能自主執行任務的智慧系統，市場對 CPU 的需求大幅提升，不再侷限於過去用於訓練大型模型的繪圖處理器（GPU）。

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在週三（20 日）的財報電話會議上，黃仁勳表示，輝達全新的 Vera CPU，將讓公司切入一個全新的 2,000 億美元市場。

而當黃仁勳週六抵達台北松山機場被問及 2,000 億美元的市場預測是否包含中國時，他回答：「我認為是的。」

目前輝達已獲美國政府授權，可向中國銷售 H200 晶片，然而中方官員尚未點頭。與此同時，中國當局正積極扶植本土晶片供應商。

本月稍早，美國總統川普與中國國家主席習近平在北京會談，黃仁勳亦以美方代表團成員身份隨行出席，但雙方並未在 H200 晶片出口議題上取得立即突破。

《路透》上週報導，美方已核准約 10 家中國企業購買輝達次旗艦 AI 晶片 H200，然而迄今尚無任何一筆實際交貨紀錄。

對此，黃仁勳表示：「H200 已獲授權可出貨至中國，若能服務這個市場將非常理想。中國市場非常重要，規模也相當龐大。」