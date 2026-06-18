鉅亨網編輯林羿君 2026-06-19 03:40

半導體股近期的上漲動能雖然極為充沛，但這股「蜜月期」的銀彈與活力恐怕有其極限。

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該 ETF 目前已逼近歷史高點，較去年 11 月底短暫回檔時的低點幾乎翻倍。

撐起這波凌厲漲勢的背後支柱，正是營收與獲利預估的雙雙上修。根據 FactSet 的數據，該基金多數成分股的 2026 年獲利預期，近來頻頻獲得分析師調高。

自去年 11 月底以來，分析師已將該基金成分股的 2026 年整體營收預估上調約 13%。

與此同時，大型科技網路與軟體公司持續擴大資本支出，意味著更多晶片採購需求。這不僅推升相關企業的獲利率，也帶動庫藏股回購規模增加，使分析師對每股盈餘（EPS）的預估大幅提高 46%。

這也導致半導體股的評價面急遽擴張。分析師與市場目前預期今年與明年的獲利成長將遠超以往，這也解釋了為何該 ETF 的預估本益比（Forward P/E）已升至 31 倍以上，逼近過去一年來的最高點。

這是一個不容忽視的訊號，暗示這些個股很難再現前一陣子那樣猛烈的漲幅。

儘管當前軟體公司為了滿足客戶需求，正瘋狂擴充算力與資料中心產能，讓半導體產業迎來高光時刻，但市場心中始終有個隱憂：企業終究會放慢晶片支出的成長步伐。

雖然難以預測轉折點何時到來，但從目前的估值水準來看，市場顯然不願再盲目追高。

同樣值得注意的是，獲利預估上修的速度恐怕難以持續。根據摩根士丹利策略師統計，近期標普 500 指數中的半導體公司有接近 80% 出現年度獲利預估上調，這已是至少自 2003 年以來的極端高水準。

歷史經驗顯示，當此比例接近 80% 時，分析師往往開始下修更多企業的獲利預測，意味著晶片股短期可能面臨額外壓力，也可能限制相關 ETF 的進一步上漲空間。

事實上，相關個股波動已開始加劇，而這往往是風險升溫的警訊。自 6 月 4 日以來，該半導體 ETF 幾乎每天漲跌幅都超過 1%。

Evercore 策略師指出，過去每當科技股波動率相對大盤顯著升高時，科技與半導體類股往往距離回檔不遠。

回顧 2020 年底，在 VXN 出現類似的飆升後，該半導體 ETF 在當年 9 月上旬至下旬期間重挫了 11%；而在 2021 年波動度暴增後，2022 年迎來的波段跌幅更是驚人。

這說明了這些個股未來極可能步入「進二退一」的震盪整理期，進而放緩漲勢。

未來一至兩年內，隨著企業獲利持續成長，相關股票仍有機會走高。但在此過程中，市場將持續爭論最佳買點以及合理估值，導致股價不時出現修正，進而限制整體漲幅。

因此，對投資人而言，現在或許不是加碼半導體股的最佳時機。