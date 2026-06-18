鉅亨網新聞中心 2026-06-19 06:20

被譽為「AI 教父」的圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）發出嚴厲警告，馬斯克旗下的 xAI，在某種程度上「已經失敗」，整個 AI 行業恐面臨一場災難性的「AI 泡沫大爆炸」。

LeCun 認為，xAI 因核心創始團隊大量出走，加上難以吸引頂尖人才加盟，某種程度上已可視為一場失敗。他進一步指出，目前多數 AI 實驗室實際上仍仰賴投資人資金補貼用戶使用成本，若無法在短時間內大幅降低運算成本或提高服務價格，整個 AI 產業恐將面臨一場災難性的泡沫破裂。

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這番話在資本市場投下巨石，也與華爾街近期對晶片股估值過高、動能見頂的擔憂不謀而合。

算力狂歡下的陰影 晶片股估值直逼歷史極限

伴隨 AI 熱潮，以 VanEck 半導體 ETF 為例的相關持股，受惠於資料中心爆發式擴建，其成分股如輝達、超微、博通、台積電等近半年股價幾乎翻倍，直逼歷史新高。

儘管企業擴充算力的腳步未停，但市場的隱憂已經悄然浮現。目前該半導體 ETF 的預估本益比已飆升至 31 倍以上，來到過去一年來的最高點。

這顯示出市場預期已被過度拉高，在缺乏實質營收與高額獲利持續支撐的情況下，半導體產業很難再現前一陣子那樣猛烈的暴漲行情。

獲利上修潮觸及天花板 歷史警訊暗示回檔將至

根據摩根士丹利的統計，近期標普 500 指數中的半導體公司，有接近八成出現年度獲利預估上調的極端現象，創下自 2003 年以來的歷史高點。

歷史經驗顯示，當分析師上調獲利的比例接近這條「八成紅線」時，往往隨之而來的是一波獲利預測的下修潮。這意味著晶片股在短期內隨時可能面臨沉重的下行壓力。

雖然大型科技網路與軟體公司仍在擴大資本支出，但企業終究會放慢採購步伐，這對高高在上的晶片估值來說無疑是一記警鐘。

市場波動率劇烈攀升 華爾街勸告先抱緊別加碼

市場的不安已經反映在震盪的股價上。自 6 月上旬以來，半導體 ETF 幾乎每日跌幅都超過百分之一，科技股那斯達克波動率指數與大盤波動率指數的差距，更擴大到 2020 年底以來的最大水準。

每當科技股波動率相較於大盤顯著升高，往往預示著市場距離大幅回檔不遠。