鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-24 05:29

美國總統川普週六 (23 日) 表示，美國與伊朗之間的協議已「大致完成談判」，目前正就最後細節進行磋商，並預告協議內容將於近期公布。其中，攸關全球能源供應命脈的荷姆茲海峽可望重新開放。

川普預告即將公布「美伊協議」內容包括重新開放荷姆茲海峽 (圖：REUTERS/TPG)

川普表示，目前「協議最終部分與細節仍在討論中，將很快公布」。

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他補充說：「除協議中的許多其他內容外，荷姆茲海峽也將重新開放。」

川普透露，他已與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦及巴林領導人完成「非常順利的通話」。

他也與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 交換意見，討論「和平備忘錄」(MOU)。

他補充表示，這項可能達成的美伊協議「仍待美國、伊朗伊斯蘭共和國，以及上述其他國家最終確認」。

川普未提及黎巴嫩議題，而這被視為伊朗要求納入和平協議的重要條件之一，因以色列仍持續對黎巴嫩發動攻擊。

伊朗方面也同步釋出正面訊號。德黑蘭表示，與美國的和平談判持續推進，目前重點放在確保各戰線停火，其餘爭議議題將留待後續階段處理。

據悉，巴基斯坦及多個阿拉伯國家近來持續斡旋，希望將已維持約六週的脆弱停火進一步轉化為正式和平協議。