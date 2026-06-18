鉅亨網新聞中心 2026-06-19 00:27

美國總統川普周四 (18 日) 在 Truth Social 發文宣布，蘋果 (AAPL-US) 已同意與英特爾 (INTC-US) 合作，在美國境內設計與製造晶片。這項消息被視為美國推動半導體供應鏈回流的重要進展，也為英特爾近年積極發展晶圓代工業務再添強力背書。

（圖：Shutterstock)

消息公布後，英特爾股價於美股盤中一度大漲 11.59%，延續過去一年驚人的漲勢。根據外媒報導，英特爾股價過去 12 個月已累計上漲超過 500%，市值突破 6,550 億美元。

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截稿前，英特爾大漲 11.10 美元或 9.17%，報每股 132.21 美元。

川普在貼文中表示，美國過去數十年將大量半導體製造能力外移，如今必須重新建立本土設計與製造能力。他透露，美國政府已透過多項措施協助英特爾重振競爭力，其中包括促成多家科技巨頭與英特爾合作。

川普指出，首先是輝達 (NVDA-US) 同意與英特爾合作開發先進晶片產品；其次是馬斯克 (Elon Musk) 旗下企業規劃建設名為 TeraFab 的大型晶片製造基地，並與英特爾技術團隊合作；最新進展則是蘋果加入合作陣營，在美國本土設計及生產部分晶片產品。

根據《華爾街日報》先前報導，蘋果與英特爾的談判已持續超過一年，雙方於近期達成初步協議。報導指出，目前尚未公開哪些蘋果產品將採用英特爾代工生產的晶片，但市場普遍認為，初期可能以部分低產量或非核心元件為主，而非直接切入 iPhone 或 Mac 核心處理器。

事實上，自 2020 年蘋果啟動 Apple Silicon 計畫後，逐步放棄英特爾處理器，改採自家設計的 M 系列晶片，並委由台積電生產。如今雙方再度合作，被市場視為雙方關係的重要轉折。

這項合作也與川普政府近年推動的半導體自主化政策密切相關。2025 年，美國政府將原先近 90 億美元補助轉換為股權投資，取得英特爾約 10% 股份，並持續支持其在美國擴建晶圓廠與先進封裝產能。英特爾當時表示，相關合作將支援超過 1,000 億美元的美國半導體供應鏈投資計畫。

不過分析師也提醒，目前公開資訊仍相當有限，蘋果與英特爾尚未正式公布合作細節，包括涉及的產品類型、製程節點、量產時間與訂單規模等均未揭露。因此，短期內市場對合作效益的評估仍存在相當大的不確定性。