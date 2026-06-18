〈美股盤後〉美伊和平協議提振 費半飆超6% 英特爾暴漲超10%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-19 05:16

美股週四 (18 日) 反彈收高，收復前一日因聯準會 (Fed) 暗示今年可能升息所引發的跌勢。在人工智慧 (AI) 基礎建設熱潮持續升溫，以及企業合作題材帶動下，科技股與半導體類股領軍走高。比特幣價格跌至 62,300 美元。

美伊和平協議提振 費半飆超6% 英特爾暴漲超10% (圖：shutterstock)

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美股本週仍繳出正報酬。其中，標普 500 指數全週上漲 0.9%，創下過去 12 週以來第 11 週收紅；道瓊指數週漲 0.7%；那斯達克指數則勁揚 2.4%。

地緣政治方面，在美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 簽署協議、結束中東戰事後，WTI 原油期貨一度跌至每桶 73.58 美元，創 3 月初以來新低。能源類股成為標普表現最差板塊之一。

瑞士政府宣布，美國與伊朗將於週五在瑞士一處度假村舉行執行諒解備忘錄後的首輪談判，正式啟動協議落實程序。另一方面，伊朗最高領袖穆吉塔巴則表示，儘管他對部分內容「抱持不同看法」，仍已批准美伊達成這項旨在結束中東戰爭的諒解備忘錄。

美股週四 (18 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 72.15 點，或 0.14%，報 51,564.70 點。

那斯達克指數上漲 496.28 點，或 1.91%，報 26,517.93 點。

S&P 500 指數上漲 80.48 點，或 1.08%，報 7,500.58 點。

費城半導體指數大漲 864.71 點，或 6.42%，報 14,341.78 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 513.07 點，或 3.00%，報 17,624.03 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面收高。Meta (META-US) 上漲 1.70%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.17%；微軟 (MSFT-US) 微升 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 2.90%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 6.94%；日月光 ADR (ASX-US) 狂升 8.33%；聯電 ADR (UMC-US) 飆漲 10.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 小跌 0.44%。

企業消息

川普在 Truth Social 發文指出，英特爾 (INTC-US) 已與蘋果 (AAPL-US) 達成合作，將在美國設計與製造晶片，激勵英特爾股價瘋漲超 10%，蘋果微漲不到 1%。

消息也帶動半導體類股走強，邁威爾科技 (MRVL-US) 強漲約 7.27%，科林研發 (LRCX-US) 與應用材料 (AMAT-US) 分別漲約 3.97% 和 4.08%。記憶體族群延續強勢。

在完成史上最大 IPO 後，SpaceX 據傳正籌備至少 200 億美元的首筆投資等級債券發行，以再融資即將於 2027 年到期的過渡貸款。

埃森哲 (ACN-US) 宣布收購 runZero、NetRise，以及取得資安公司 Dragos 多數股權，交易總額約 41.75 億美元，但市場反應不佳，股價重挫約 17.97%。

華爾街分析

The Wealth Alliance 執行長 Robert Conzo 表示，市場對企業合作的態度越來越樂觀，因 AI 基礎建設需求正逐漸滲透至各產業。他認為，蘋果與英特爾的合作，可能預示未來更多科技企業結盟的趨勢。

美股前一日遭遇賣壓，原因在於新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 主持的首次貨幣政策會議，引發市場對未來利率路徑的不安。

Conzo 認為，在不確定性背後，仍存在不少正面因素，包括企業獲利穩健、5 月非農就業數據優於預期，以及近期零售銷售表現強勁，均為市場提供支撐。

鉅亨溫馨提醒：週五 (19 日) 適逢美國六月節 (Juneteenth) 假期，美股休市一天。