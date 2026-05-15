鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-16 06:53

黃金周五 (15 日) 觸及逾一周低點，本周跌幅擴大到 2% 以上，因美元和美債殖利率攀升，打壓黃金這種不孳息資產，反映投資人正加碼押注伊朗戰爭引發通膨升溫、進而帶動利率上揚的交易策略。

黃金現貨下跌 2%，報每盎司 4557.61 美元，盤中一度觸及 5 月 4 日以來最低。

黃金期貨下跌 2.7%，報每盎司 4561.90 美元。

黃金本周跌 2.5%。

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Marex 分析師 Edward Meir 說：「（貴金屬）市場出現拋售，原因有二。一是美元今日表現相當強勁，二是我們不僅看到美國 (債券) 殖利率上升，全球債券也出現了殖利率上升的趨勢。」

美國總統川普表示，他對伊朗的耐心已近耗盡。他已結束訪問中國的行程，但在與中國貿易問題上未取得重大突破，也未能獲得實質性幫助以結束這場衝突。

自美以在 2 月 28 日空襲伊朗以來，油價一路大漲超過 40%，導致全球通膨上揚。央行通常傾向在高通膨時期升息，但此舉也會回過頭來傷害黃金的魅力。

芝商 FedWatch 工具顯示，交易員基本上已消化了美國今年不降息的預期，對於升息的押注則有所上升

其他貴金屬交易

現貨白銀重挫 8.2%%，報每盎司 76.68 美元。

現貨白金下跌 3.7%，報每盎司 1979.95 美元。

現貨鈀金下跌 1.6%，報每盎司 1413.50 美元。

白銀、白金、鈀金的周線都收黑。