鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-21 06:50

黃金周三 (20 日) 反彈逾 1%，主因是伊朗衝突有望解決讓油價承受壓力下跌，這緩解了一部分的通膨疑慮，並促使美債殖利率從近期高點回軟。

〈貴金屬盤後〉油價和美債殖利率下跌 助金價反彈逾1% (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨上漲 1.1%，報每盎司 4531.99 美元，盤中稍早一度觸及七周低點。

6 月交割的黃金期貨上漲 0.1%，報每盎司 4535.30 美元。

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High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「我們看到殖利率持續上升的走勢有所緩解，因此金價從近期低點反彈。」

Meger 補充說：「無論戰爭如何解決，或是荷姆茲海峽如何開放，對黃金市場都是利多，因為市場預期利率將會下降，這將為黃金市場創造機會或提供助力。」。

聯準會 (Fed)4 月會議紀錄顯示，決策官員警告伊朗戰爭可能推升通膨，這增強了市場對可能升息的預期。多數決策官員表示，若通膨持續高於 2% 的目標，可能需要收緊貨幣政策。

儘管黃金被視為規避通膨升溫風險的工具，但在高利率環境下，黃金這類不孳息資產的表現，通常遜於其他資產。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資者目前預測 Fed 12 月升息的機率為 48.6%，而 6 月下次會議維持利率不變的機率為 89.6%。

與此同時，花旗表示短期內對黃金保持謹慎態度，對 0 到三個月目標價為每盎司 4300 美元。

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