〈貴金屬盤後〉油價和美債殖利率下跌 助金價反彈逾1%
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (20 日) 反彈逾 1%，主因是伊朗衝突有望解決讓油價承受壓力下跌，這緩解了一部分的通膨疑慮，並促使美債殖利率從近期高點回軟。
High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「我們看到殖利率持續上升的走勢有所緩解，因此金價從近期低點反彈。」
10 年期美債殖利率周三小幅回落，周二曾觸及去年 1 月以來最高水準。當殖利率上升會，持有黃金這類不孳息資產的機會成本就相對增加。
Meger 補充說：「無論戰爭如何解決，或是荷姆茲海峽如何開放，對黃金市場都是利多，因為市場預期利率將會下降，這將為黃金市場創造機會或提供助力。」。
布蘭特原油期貨走低，美國總統川普周三再次表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束。但考量到中東供應依然持續中斷，投資人對和平談判的結果仍抱持謹慎態度。
聯準會 (Fed)4 月會議紀錄顯示，決策官員警告伊朗戰爭可能推升通膨，這增強了市場對可能升息的預期。多數決策官員表示，若通膨持續高於 2% 的目標，可能需要收緊貨幣政策。
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資者目前預測 Fed 12 月升息的機率為 48.6%，而 6 月下次會議維持利率不變的機率為 89.6%。
與此同時，花旗表示短期內對黃金保持謹慎態度，對 0 到三個月目標價為每盎司 4300 美元。
其他貴金屬交易
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇