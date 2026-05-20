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〈貴金屬盤後〉油價和美債殖利率下跌 助金價反彈逾1%

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三 (20 日) 反彈逾 1%，主因是伊朗衝突有望解決讓油價承受壓力下跌，這緩解了一部分的通膨疑慮，並促使美債殖利率從近期高點回軟。

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〈貴金屬盤後〉油價和美債殖利率下跌 助金價反彈逾1% (圖:Reuters/TPG)

  • 黃金現貨上漲 1.1%，報每盎司 4531.99 美元，盤中稍早一度觸及七周低點。
  • 6 月交割的黃金期貨上漲 0.1%，報每盎司 4535.30 美元。

High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「我們看到殖利率持續上升的走勢有所緩解，因此金價從近期低點反彈。」

10 年期美債殖利率周三小幅回落，周二曾觸及去年 1 月以來最高水準。當殖利率上升會，持有黃金這類不孳息資產的機會成本就相對增加。

Meger 補充說：「無論戰爭如何解決，或是荷姆茲海峽如何開放，對黃金市場都是利多，因為市場預期利率將會下降，這將為黃金市場創造機會或提供助力。」。

布蘭特原油期貨走低，美國總統川普周三再次表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束。但考量到中東供應依然持續中斷，投資人對和平談判的結果仍抱持謹慎態度。

聯準會 (Fed)4 月會議紀錄顯示，決策官員警告伊朗戰爭可能推升通膨，這增強了市場對可能升息的預期。多數決策官員表示，若通膨持續高於 2% 的目標，可能需要收緊貨幣政策。

儘管黃金被視為規避通膨升溫風險的工具，但在高利率環境下，黃金這類不孳息資產的表現，通常遜於其他資產。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，投資者目前預測 Fed 12 月升息的機率為 48.6%，而 6 月下次會議維持利率不變的機率為 89.6%。

與此同時，花旗表示短期內對黃金保持謹慎態度，對 0 到三個月目標價為每盎司 4300 美元。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 3.1%，報每盎司 76.06 美元。
  • 現貨白金上漲 1.6%，報每盎司 1952.30 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.5%，報每盎司 1373.62 美元。

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現貨黃金4546.110.06%
現貨白銀75.85-0.19%
現貨鈀金1371.500.11%
現貨白金1950.450.00%
美國10年公債殖利率4.595-1.58%
近月倫敦布蘭特原油105.16-5.50%

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