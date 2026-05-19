鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-20 06:55

黃金周二 (19 日) 下挫逾 1%，因美元堅挺，而通膨升溫疑慮持續支撐著升息展望並使美債殖利率上揚。

〈貴金屬盤後〉美元美債殖利率雙升 金價下挫逾1% (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 1.4%，報每盎司 4503.98 美元，盤中一度觸及 3 月 30 日以來最低。

6 月交割的黃金期貨下跌 1%，報每盎司 4511.20 美元。

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Marex 分析師 Edward Meir 說：「我們看到全球多國實質利率都在上升，這確實對黃金構成主要壓力。美元走強也是不利因素。」

指標的 10 年期美國公債殖利率上揚，直逼一年多來高點，美元也攀高。這兩者均因投資人預期聯準會 (Fed) 可能採取鷹派立場以遏制能源驅動的通膨而上漲。

公債殖利率上升提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，而美元走強，則代表以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

儘管黃金是規避通膨的工具，但在高利率環境下，通常會面臨下跌壓力。

市場目前認為 2026 年降息空間十分有限，整體預期正轉向今年年底前維持利率不變、或下半年收緊政策。

Saxo 銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 說：「雖然投資黃金的結構理由大致上仍穩固，但短期內，總經情勢卻讓金價面臨更有挑戰性的環境。一旦立即的能源膝關壓力開始緩解，央行需求可能再次躍居更強大的驅動力量。」

投資人正靜待預定周三發布的 Fed 最新會議記錄。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 4.1%，報每盎司 74.53 美元，盤中稍早曾觸及兩周低點。

現貨白金下跌 2.2%，報每盎司 1936.10 美元。

現貨鈀金下跌 4.2%，報每盎司 1359.26 美元。