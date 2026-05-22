鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 11:30

根據 Incrementum AG 發布的最新年度《In Gold We Trust》報告，儘管黃金在年初經歷劇烈震盪並進入盤整期，但該貴金屬作為全球關鍵貨幣資產的地位正持續鞏固。

牛巿未完！Incrementum：金價下一站劍指8900美元 回調即買點(圖:shutterstock)

這份迎來 20 周年紀念的報告以「回歸貨幣未來」為題，強調當前金價走勢並非投機泡沫，而是地緣政治分裂、去美元化浪潮與對法定貨幣信任流失所驅動的「再貨幣化」趨勢體現。

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報告指出，黃金在 2025 年上漲 64.4%，創 1979 年來最佳年度表現，並在今年 1 月觸及每盎司 5595 美元的歷史高點。

自 2006 年 Incrementum 首期報告發布時，金價僅約 670 美元，迄今累計漲幅已超過 600%，而報告篇幅也從最初的 20 頁擴增至超過 400 頁，見證了黃金從邊緣資產蛻變為主流焦點的過程。

Incrementum 基金經理們堅定維持看漲立場，認為當前市場正處於牛市「公眾參與階段」的中期。

他們指出，2020 年報告中預測的「黃金十年」正如火如荼進行中，且原定 2030 年達成的每盎司 4800 美元目標已在 2026 年提前實現。因此，報告將長期目標上調至本十年末的每盎司 8900 美元，並警告若再貨幣化加速，價格可能更高。

支持上述樂觀預期的核心動力來自央行購金的持續強勁。報告指出，各國央行已經連 3 年購金量超過 1000 噸，去年再添 863 噸。這種官方部門對黃金作為「中立儲備資產」的追求反映出自 1945 年以來的「美式和平」(Pax Americana) 貨幣秩序正走向終結。

此外，報告中特別關注美國黃金儲備的重估議題，儘管市場金價已逼近 4600 美元，美國財政部帳面仍以每盎司 42.22 美元的古老價格計價，這種「政治可能性」正悄然升溫。

此外，全球債務飆升至 348 兆美元的歷史新高，且經通膨調整後的債券報酬率深陷負值，令政府債券的「無風險」光環褪去，進一步迫使投資人轉向黃金尋求保值。

然而，報告也提醒投資者，當前私人黃金持有量僅佔全球金融資產的 2.7%，機構參與度仍低，遠稱不上「擁擠交易」。