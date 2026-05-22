鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-22 08:27

美國總統川普週四 (21 日) 表示，在最高法院裁定其關稅政策部分違法後，美國政府可能需要退還高達 1490 億美元的關稅收入。

關稅退款逼近1490億美元 川普氣炸：會改其他方式再課稅 (圖：shutterstock)

美國最高法院今年 2 月以 6 比 3 裁定，川普政府先前大規模實施的關稅措施已超出總統法定權限，認定相關政策違法，意味聯邦政府須向過去支付相關關稅的企業辦理退款。

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川普日前接受財經雜誌《Fortune》專訪時直言，他對最高法院推翻部分關稅制度感到憤怒，但真正令他不滿的是退款安排。

川普表示：「你能想像嗎？那些討厭我們的人、那些多年來占我們便宜的國家，我現在卻得把 1490 億美元還給他們。」

川普坦言：「這真的讓我非常火大。」

川普強調，他仍可依據其他法源重新建立關稅制度，只是速度較慢。

1490 億美元關稅退款加上預計年度關稅收入損失約 3000 億美元，預估將進一步擴大聯邦財政赤字，令美國財政「壓力山大。」

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 過去曾估計，關稅每年可為美國帶來 6000 億至 7000 億美元收入，但外界普遍認為數字偏高。

不過，美國企業整體獲利仍維持成長。數據顯示，2025 年第四季企業總獲利達 4.3521 兆美元，年增 9.6%，但批發、物流與運輸等產業受關稅與能源成本衝擊較大，也成為此次退款申請最集中的族群。