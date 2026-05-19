鉅亨網編譯段智恆 2026-05-20 01:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (19 日) 表示，川普政府目前「並不急於」延長與中國之間將於 11 月到期的關稅與關鍵礦物貿易休戰協議，認為雙方後續仍有足夠時間在今年稍晚的會談中進一步協商。

貝森特在七大工業國 (G7) 財長會議場邊接受《路透》專訪時表示，目前美中貿易局勢「相對穩定」，因此華府不急著提前延長休戰安排。

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他同時指出，中國在關鍵礦物供應方面的履約表現「令人滿意，但還不算優秀」，顯示雙方在部分議題上仍存在分歧，美中官員未來將持續進行磋商。

貝森特並透露，中國國家主席習近平預計 9 月訪問華府，並與美國總統川普在白宮會面。在此之前，他也將與中國國務院副總理何立峰先行會談，針對更多貿易細節進行協商。

貝森特表示，中方可能接受美國恢復先前的 301 條款 (Section 301) 關稅稅率，只要華府不進一步提高關稅。他指出，中國近月實際上已因美國最高法院推翻川普全球緊急關稅措施，而享有較低關稅待遇。