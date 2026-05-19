「晶片女王」蘇姿丰上海行：Agent時代下 CPU不夠用了
鉅亨網編譯陳韋廷
美國超微半導體董事會主席兼執行長蘇姿丰周二 (19 日) 在上海舉行的 AMD AI 開發者日上，明確指出了 AI 技術的下一個轉折點：我們正正式進入 Agent(智能體)時代。
蘇姿丰說：「過去你問大模型問題，它給你回答，這很酷，但這個階段正在過去。」
蘇姿丰分析指出，不同於過往單純的問答，智能體需要具備自主拆解任務、規劃步驟、調用外部工具、處理數據以及檢查結果的能力。在此複雜流程中，諸如分配任務、搬運數據、調用外部搜尋或企業資料庫、重新規劃等編排與調度工作，將全部由 CPU 主導，GPU 僅負責「調用模型做推理」這一個環節。這意味著，隨著 Agent 處理任務變複雜、中間協作步驟增多，CPU 的工作量與價值將顯著放大。
蘇姿丰分觀察到，資料中心裡 CPU 與 GPU 的傳統配比正從過去的 1:4 甚至 1:8，快速向 1:1 靠攏。
蘇姿丰更預期，未來每個人可能同時擁有 5 個、10 個甚至 100 個智能體協同作業，「想想你能多做多少事」，而這將持續榨乾 CPU 的調度潛力。
這一戰略判斷直接反映在超微最新財報與市場預測上。
就在兩週前的 5 月 6 日，超微發布了超出市場預期的今年第一季業績，營收約 103 億美元，年增 38%，其中資料中心業務收入達 57.75 億美元，年增 57%，單季表現已超越同期英特爾的 51 億美元。
根據市場研究機構 Mercury Research 的 2026 年第一季數據，超微在全球伺服器器 CPU 市場的營收份額攀升至 46.2%(出貨量份額 33.2%），創歷史新高，高端 EPYC(霄龍) 系列佔比提升拉高了平均單價。
基於這一強勁動能，超微在財報會議上也將 2030 年全球伺服器 CPU 市場規模預期大幅上調至 1200 億美元以上，對應年複合成長率 (CAGR 從先前預估的 18% 顯著提升至超過 35%。
蘇姿丰將伺服器 CPU 需求拆解為三類：傳統通用計算 (增速溫和)、作為 GPU 頭節點的管理調度 CPU，以及專為 Agent 工作流服務的 CPU(負責任務編排與工具調用。
她還明確指出，第三類的增速將最為迅猛，且今年首季超微服務器 CPU 收入年增已經超過 50%，給出的第二季財測數字更高達逾 70% 年增率，並預期勢頭延續至下半年及 2027 年。
值得一提的是，「CPU 回歸」趨勢並非超微獨角戲，英特爾執行長陳立武也在同期財報電話會中認同，CPU 與 GPU 比例正從 1:8 走向 1:4，最終向 1:1 邁進，印證 AI 基建中 CPU 成為增速最快品類之一的產業現狀。
在上海的活動現場，零一萬物執行長李開復也跟蘇姿丰展開爐邊對話，進一步詮釋這波 Agent 驅動的「推理經濟」。
李開復提到，2024 年行業關心 AI 能否通過考試，去年則是能否完成工作流程，今年則是能否替代公司的某個職能部門；真正的方向在於多智能體架構，讓擅長規劃、執行、風控的不同 Agent 像委員會般分工協作，這對推理延遲極度敏感 (需控制在 100 毫秒內)，本質上改變了對本地處理與端側算力的需求。
李開復說：「如果你的 AI 部署沒有改變公司季報上的某個數字，那你做的只是在經營一個 AI 實驗室。」
李開復也指出，中國企業對數據主權要求極高，不願將核心業務數據送上公有雲，這正好契合超微強調的本地化部署方案。
蘇姿丰對此回應表示，中國是驅動超微產品路線圖的核心部分，目前超微在北京、上海、深圳和台北設有研發中心，中國團隊擁有超過 4000 名工程師，上海更是全球最大研發基地之一，現有 EPYC 處理器已為中國主要雲端服務商超過 700 個雲端實例提供支撐，凸顯本地部署與數據主權是其在中國市場看見的關鍵機會。
除篤定 CPU 在 Agent 時代的關鍵地位外，超微在 GPU 與系統級算力佈局上也明顯提速，試圖輝達超過 90% 的資料中心 GPU 統治版圖中切下更大蛋糕。
超微面向資料中心的 GPU 品牌 Instinct(對標輝達 A100/H100 等)，即將量產的最新旗艦是 MI450，打算在今年第三季開始向客戶交付，第四季進入大規模出貨。
蘇姿丰之前在財報會議上透露，已對 2027 年資料中心 AI 業務「實現數百億美元年營收充滿信心」。
具體訂單方面，今年 2 月 Meta 與超微簽署了覆蓋多代產品、總計 6GW 算力的超大合約，包含基於 MI450 架構的客製化 GPU 與第六代 EPYC CPU。
此前超微也分別與 OpenAI、甲骨文達成大規模算力部署合作，其中甲骨文已宣布部署 MI450。為整合自家的計算生態，超微還計畫下半年啟動 Helios 量產，這是一套將 Instinct AI 晶片與 EPYC CPU 統一納入同機架調度的「機架級 AI 計算系統」，直接對標輝達頂端的 NVL72 方案。
從智能體重塑 CPU 需求，到全面進擊資料中心 AI 全棧基礎設施，超微正試圖在這場算力結構性重組中，牢牢抓住 Agent 時代定義「端雲混合」與「多智能體編排」的新紅利。
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