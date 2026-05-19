鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 05:00

美國超微半導體董事會主席兼執行長蘇姿丰周二 (19 日) 在上海舉行的 AMD AI 開發者日上，明確指出了 AI 技術的下一個轉折點：我們正正式進入 Agent(智能體)時代。

「晶片女王」蘇姿丰上海行：Agent時代下 CPU不夠用了(圖:shutterstock)

蘇姿丰說：「過去你問大模型問題，它給你回答，這很酷，但這個階段正在過去。」

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蘇姿丰分析指出，不同於過往單純的問答，智能體需要具備自主拆解任務、規劃步驟、調用外部工具、處理數據以及檢查結果的能力。在此複雜流程中，諸如分配任務、搬運數據、調用外部搜尋或企業資料庫、重新規劃等編排與調度工作，將全部由 CPU 主導，GPU 僅負責「調用模型做推理」這一個環節。這意味著，隨著 Agent 處理任務變複雜、中間協作步驟增多，CPU 的工作量與價值將顯著放大。

蘇姿丰分觀察到，資料中心裡 CPU 與 GPU 的傳統配比正從過去的 1:4 甚至 1:8，快速向 1:1 靠攏。

蘇姿丰更預期，未來每個人可能同時擁有 5 個、10 個甚至 100 個智能體協同作業，「想想你能多做多少事」，而這將持續榨乾 CPU 的調度潛力。

這一戰略判斷直接反映在超微最新財報與市場預測上。

就在兩週前的 5 月 6 日，超微發布了超出市場預期的今年第一季業績，營收約 103 億美元，年增 38%，其中資料中心業務收入達 57.75 億美元，年增 57%，單季表現已超越同期英特爾的 51 億美元。

根據市場研究機構 Mercury Research 的 2026 年第一季數據，超微在全球伺服器器 CPU 市場的營收份額攀升至 46.2%(出貨量份額 33.2%），創歷史新高，高端 EPYC(霄龍) 系列佔比提升拉高了平均單價。

基於這一強勁動能，超微在財報會議上也將 2030 年全球伺服器 CPU 市場規模預期大幅上調至 1200 億美元以上，對應年複合成長率 (CAGR 從先前預估的 18% 顯著提升至超過 35%。

蘇姿丰將伺服器 CPU 需求拆解為三類：傳統通用計算 (增速溫和)、作為 GPU 頭節點的管理調度 CPU，以及專為 Agent 工作流服務的 CPU(負責任務編排與工具調用。

她還明確指出，第三類的增速將最為迅猛，且今年首季超微服務器 CPU 收入年增已經超過 50%，給出的第二季財測數字更高達逾 70% 年增率，並預期勢頭延續至下半年及 2027 年。

值得一提的是，「CPU 回歸」趨勢並非超微獨角戲，英特爾執行長陳立武也在同期財報電話會中認同，CPU 與 GPU 比例正從 1:8 走向 1:4，最終向 1:1 邁進，印證 AI 基建中 CPU 成為增速最快品類之一的產業現狀。

在上海的活動現場，零一萬物執行長李開復也跟蘇姿丰展開爐邊對話，進一步詮釋這波 Agent 驅動的「推理經濟」。

李開復提到，2024 年行業關心 AI 能否通過考試，去年則是能否完成工作流程，今年則是能否替代公司的某個職能部門；真正的方向在於多智能體架構，讓擅長規劃、執行、風控的不同 Agent 像委員會般分工協作，這對推理延遲極度敏感 (需控制在 100 毫秒內)，本質上改變了對本地處理與端側算力的需求。

李開復說：「如果你的 AI 部署沒有改變公司季報上的某個數字，那你做的只是在經營一個 AI 實驗室。」

李開復也指出，中國企業對數據主權要求極高，不願將核心業務數據送上公有雲，這正好契合超微強調的本地化部署方案。

蘇姿丰對此回應表示，中國是驅動超微產品路線圖的核心部分，目前超微在北京、上海、深圳和台北設有研發中心，中國團隊擁有超過 4000 名工程師，上海更是全球最大研發基地之一，現有 EPYC 處理器已為中國主要雲端服務商超過 700 個雲端實例提供支撐，凸顯本地部署與數據主權是其在中國市場看見的關鍵機會。

除篤定 CPU 在 Agent 時代的關鍵地位外，超微在 GPU 與系統級算力佈局上也明顯提速，試圖輝達超過 90% 的資料中心 GPU 統治版圖中切下更大蛋糕。

超微面向資料中心的 GPU 品牌 Instinct(對標輝達 A100/H100 等)，即將量產的最新旗艦是 MI450，打算在今年第三季開始向客戶交付，第四季進入大規模出貨。

蘇姿丰之前在財報會議上透露，已對 2027 年資料中心 AI 業務「實現數百億美元年營收充滿信心」。

具體訂單方面，今年 2 月 Meta 與超微簽署了覆蓋多代產品、總計 6GW 算力的超大合約，包含基於 MI450 架構的客製化 GPU 與第六代 EPYC CPU。

此前超微也分別與 OpenAI、甲骨文達成大規模算力部署合作，其中甲骨文已宣布部署 MI450。為整合自家的計算生態，超微還計畫下半年啟動 Helios 量產，這是一套將 Instinct AI 晶片與 EPYC CPU 統一納入同機架調度的「機架級 AI 計算系統」，直接對標輝達頂端的 NVL72 方案。