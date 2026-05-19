鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-19 12:10

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳將於美東時間週三（20 日）盤後公布最新季度財報，市場高度關注。就在財報發布前夕，黃仁勳與戴爾 (DELL-US) 執行長戴爾（Michael Dell）在拉斯維加斯 Dell World 大會期間，共同接受《彭博》專訪，就 AI 代理落地、供應鏈瓶頸及中國市場等議題，發表最新看法。

戴爾在訪談中指出，AI 應用已明顯從概念測試轉向實際生產部署。他透露，過去一年購買 AI 伺服器的新客戶新增達 1,000 家，累計客戶總數已突破 5,000 家。

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戴爾更指出，企業導入 AI 後的效率提升幅度遠超預期，「獲得的不是 10%、20% 的提升，而是 10 倍、20 倍乃至 100 倍的提升。」

他認為企業級市場才是這波 AI 浪潮真正的主戰場，且「現在僅僅是開端」。

黃仁勳則從技術角度補充，早期 AI 多在雲端運行，但企業的安全數據、專有資料與業務知識都存放於本地端，因此代理必須部署於數據所在之處。

他表示：「智慧必須在情境發生的地方產生，」他說，「無論情境在哪裡，無論行動在哪裡，那就是你需要產生智慧的地方。」

黃仁勳將當前定義為「AI 代理」的新時代，與早期生成式 AI 有本質差異，並稱「生成內容固然重要，但真正完成工作，才是極具價值的事情。」

記憶體、先進製程成最大瓶頸，需求遠超供給

當被直接問及當前最大供應瓶頸，戴爾則毫不猶豫地回答：「記憶體是一大挑戰。先進製程半導體同樣面臨壓力。整體而言，半導體供應鏈需求增長的速度，比供給還要快。」

黃仁勳表示，輝達已提前兩至三年規劃供應鏈，將高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝與 Grace Blackwell 等平台全面整合，但他也坦言：「需求遠超全球整體產能，這是全行業共同面臨的問題。」

黃仁勳描繪了一幅驚人的未來圖景：未來將有 10 億人背後支撐著數千億個 AI 代理，「人類偶爾使用工具，但代理會隨時隨地、非常高頻地使用工具。」

他將 AI 代理比喻為「數位員工」，就如同過去每位員工需要配備筆電與數據中心資源，未來每個代理同樣需要相對應的算力、儲存與基礎設施支撐。

黃仁勳透露，為應對這一問題，他數年前便曾親自向美光科技（Micron）執行長 Sanjay Mehrotra 描繪未來需求圖景，亦與 SK 海力士高層提前溝通。

不過他也坦承：「如果你試圖在 2023 年預測 2027 年的需求，難度相當大。建廠本身也需要很長時間。」

訪中談話保守，強調代表美國支持川普

針對訪問中國得到的結果，黃仁勳的表態相對謹慎：「中國的 AI 需求極為旺盛，就像這裡一樣， AI 代理在那裡同樣取得了巨大進展。我認為隨著時間，市場會逐步開放。」

不過，當被追問是否討論向中國科技公司銷售晶片時，黃仁勳刻意轉移焦點，強調：「我此行代表的是美國，這是我的榮幸。我是去支持川普的，這也是我此行真正的重心。」

戴爾則表示，戴爾在中國有業務且遵守所有相關限制，但希望美中兩國之間能夠有更多經濟合作，「這最終將為雙方乃至全世界帶來更好的結果與繁榮。」

黃仁勳：AI 建設週期至少十年，「現在才是最開始」

訪談中，黃仁勳釋放了被市場視為最關鍵的訊號之一。他明確表示：「我們正處於 AI 基礎設施建設的最初期，真正意義上的最初期。未來十年，我們都將持續推進這項建設，甚至更長。」

他並描繪更長遠的藍圖：當前 AI 基礎設施建設完成後，下一階段將是「物理 AI」，AI 從數位世界進入現實物理世界，屆時將「在人類歷史上首次真正賦能全球 90 兆美元的實體產業」，而「那個時代甚至還沒有開始」。