鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》報導，過去兩個月，科技股投資人焦點集中在記憶體晶片需求暴增，帶動英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 等公司股價出現拋物線式飆升，如今漲勢才剛開始降溫。
不過，Bernstein 認為，市場忽略了晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US)(2330-TW)。Bernstein 指出，台積電目前股價表現落後整體費城半導體指數，但隨著雲端服務供應商持續擴大 AI 資本支出，台積電將成為主要受惠者之一。
Bernstein 分析師 Mark Li 與 Edward Hou 周一 (18 日) 在報告中寫道，「在投資人追逐近期帶動漲勢的新題材之際，台積電目前相較費半指數約有 20% 的折價。不過，我們認為台積電仍是 AI 領域最值得信賴的複利成長股 (compounder)。」
他們表示，近期蘋果 (AAPL-US) 與英特爾之間的合作，以及三星 (Samsung Electronics) 帶來的競爭，都不足以真正威脅台積電的領導地位，目前也幾乎沒有跡象顯示英特爾或三星正快速縮小與台積電的技術差距。
兩位分析師指出，「三星晶圓代工業務確實正在改善，但目前仍停留在 4 奈米或所謂『2 奈米』(實際相當於台積電 3 奈米) 技術水準，而台積電已開始真正 2 奈米製程的大量生產。」
他們補充表示，即使市場對競爭加劇的擔憂屬實，也未必會影響台積電營收，因為台積電目前的營收成長主要仍受限於產能，而非需求不足。