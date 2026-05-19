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Bernstein 分析師 Mark Li 與 Edward Hou 周一 (18 日) 在報告中寫道，「在投資人追逐近期帶動漲勢的新題材之際，台積電目前相較費半指數約有 20% 的折價。不過，我們認為台積電仍是 AI 領域最值得信賴的複利成長股 (compounder)。」